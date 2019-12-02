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ЦАМТО

Компания Boeing выполнит работы по модернизации самолетов ДРЛОиУ E-3A блока НАТО

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Boeing E-3A.
Boeing E-3A.
Источник изображения: Marco Delnoij / wikimedia.org

ЦАМТО, 29 ноября. Пресс-служба НАТО объявила о состоявшейся 27 ноября в аэропорту Мельсбрук в Брюсселе церемонии подписания контракта с компанией Boeing на модернизацию 14 состоящих на вооружении блока самолетов ДРЛОиУ E-3A AWACS.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Boeing International Майкл Артур. Стоимость контракта составляет 1 млрд. долл. Как ожидается, модернизация позволит продолжить эксплуатацию самолетов в интересах НАТО до 2035 года. В финансировании программы модернизации примут участие 16 стран НАТО, а работы будут выполняться компаниями-подрядчиками из Европы и Северной Америки.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Североатлантический Альянс продолжает адаптироваться к складывающейся ситуации и уже планирует замену самолетов AWACS в 2035 году. При выборе замены планируется провести оценку возможности применения различных современных технологий, включая искусственный интеллект, автономные системы и обработку больших объемов данных.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года генеральный менеджер Агентства по управлению программой воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО (NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency) Михаэль Гшоссманн (Michael Gschossmann) сообщил, что агентство рассчитывает к декабрю 2019 года заключить с американской Boeing контракт стоимостью 750 млн. долл. на продление срока службы самолетов до 2035 года, а также стоимостью 250 млн. долл. на проектирование, поставку запасных частей и проведение испытаний.

Он также отметил, что в среднесрочной перспективе необходимо решить вопрос о замене самолетов, поставленных в 1979-1980 гг., поскольку в противном случае НАТО придется предпринять дорогостоящие шаги для дальнейшего продления эксплуатации имеющегося авиапарка (после 2035 года).

Самолеты ДРЛОиУ АВАКС входят в число немногих военных активов, которыми владеет НАТО в целом как организация, а не отдельные государства. Они используются для выполнения таких задач, как воздушное наблюдение, поддержка контртеррористических операций, кризисное реагирование. Самолеты размещены на авиабазе Гайленкирхен (Германия). Недавно НАТО отправила три E-3A в 309-ю группу хранения и восстановления авиационной техники (AMARG, а/б "Дэвис-Монтан", шт.Аризона).

М.Гшоссманн сообщил, что НАТО может последовать примеру Великобритании и Турции и приобрести новые самолеты ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл" компании Boeing. Эти самолеты, по его словам, являются достаточно большими для интеграции новых решений, расширяющих боевые возможности, включая беспилотные летательные аппараты. По оценке руководителя агентства, блок НАТО должен приобрести систему, которая обладает потенциалом роста, но одновременно (принимая во внимание финансовые и временные критерии) основывается на проверенных решениях. Франция и США также эксплуатируют самолеты E-3A и потенциально могут приобрести E-7 в ближайшие годы, что может снизить общие затраты операторов за счет увеличения объемов заказа.

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