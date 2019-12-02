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ТАСС

Руководство Роскосмоса обсудит в декабре возможность отправки на МКС астронавта Венгрии

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МКС
МКС.
Источник изображения: © © EPA/NASA

В госкорпорации отметили, что вопрос об отправке в космос венгерского астронавта впервые озвучили в ходе двусторонних переговоров в мае 2019 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в декабре обсудит с венгерской стороной возможность подготовки и отправки на Международную космическую станцию (МКС) астронавта из этой страны. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Предварительные результаты проработки возможности подготовки венгерского космонавта на МКС, а также другие перспективные направления российско-венгерского сотрудничества в области космоса планируется обсудить с венгерской стороной в рамках предстоящей встречи под руководством Дмитрия Олеговича Рогозина в декабре 2019 года", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что вопрос об отправке в космос венгерского астронавта впервые был озвучен в ходе двусторонних переговоров в мае 2019 года. "В настоящее время указанное предложение венгерской стороны находится в проработке заинтересованными подразделениями госкорпорации "Роскосмос", - сообщили в пресс-службе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил на встрече Совета Европейского космического агентства (ЕКА), что эта страна ведет переговоры с Роскосмосом по отправке второго в истории венгерского астронавта в космос. По его словам, планируется, что венгерский астронавт окажется на Международной космической станции (МКС) к 2024 году.

Впервые Венгрия отправила человека на орбиту в 1980 году по программе "Интеркосмос" на советских космических кораблях "Союз". Им стал Берталан Фаркаш, которому по возвращению из космоса было присвоено звание Героя Венгерской Народной Республики. В космосе он провел порядка семи суток.

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