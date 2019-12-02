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Военное обозрение

Турецкий политик не исключил новую попытку госпереворота из-за покупки С-400

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Источник изображения: topwar.ru

Известный в Турции политик, академик университета Гази, представитель верхушки Партии национального движения, бывший вице-премьер (1999-2002) турецкого правительства, Девлет Бахчели прокомментировал покупку Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 и их недавние тесты на одной из военных баз близ Анкары.

По словам Бахчели, американское противодействие покупке и развёртыванию С-400 лично ему понятно. Бахчели заявляет, что для США целью является полное подчинение себе Турции, получения тотального контроля над страной.

Бахчели:

Для нас С-400 – это аспект национальной безопасности. Если в США действительно понимают наши проблемы и учитывают наши интересы, то должны были только поддержать покупку надёжных комплексов ПВО. Но они продолжают критику. И они совсем потеряли меру и стыд, когда говорят нам, что Турция должна отказаться от развёртывания этих комплексов.

По словам Бахчели, в такой ситуации США будут делать всё, чтобы попытаться добиться удобного для них результата. При этом турецкий политик недвусмысленно дал понять, что США могут осуществить новую попытку смены власти.

По заявлению Девлета Бахчели, из-за позиции Анкары, в том числе и по закупке С-400, США могут попытаться снова задействовать пятую колонну внутри Турции.

Бахчели цитирует турецкое издание Magazin Haber Ajansi:

Они вывели нас из программы F-35, будто бы забыв, что мы им за неё заплатили. Они используют свои F-35 в качестве рычага давления. Причём за наши собственные средства. Что-то подобное делали англичане в начале прошлого века. Но они не должны думать, что нам можно бесконечно угрожать и заставить нас отказаться от своих интересов, заставить замолчать.

После этого турецкий политик раскритиковал президента Франции, назвав Макрона "полным разочарованием". Девлет Бахчели заявил, что Франция, войска которой находились на севере Сирии, стала страной, которая больше других протестовала против операции "Источник мира". По словам Бахчели, это в то время, когда Франция входит в состав НАТО наряду с Турцией и, по идее, должна уважать турецкие интересы, как интересы союзника.

Источник изображения: topwar.ru

По правую руку от Эрдогана - Бахчели

Турецкий политик:

Если Макрон заявил о "смерти мозга НАТО", так пусть будет смелым до конца и скажет: "всё, мы уходим!" А если нет, то пусть будет любезен сохранять честные отношения с партнёрами по НАТО. Мы хотим именно честности.

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