Войти
Российская газета

Украина завершила испытания крылатой ракеты "Нептун"

294
0
0
Источник изображения: Military Hi-Tech/youtube.com

Украинская крылатая ракета Р-360МЦ комплекса "Нептун" успешно прошла летные испытания и пролетела по заданному маршруту 250 километров. Об этом Defence Express заявил генеральный директор конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.

На следующем этапе испытаний будут проверять боевые характеристики ракеты.

Комплекс, базирующийся на шасси КрАЗ-7634, состоит из четырех пусковых установок с четырьмя ракетами и наземной мобильной платформы. Крылатая ракета Р-360МЦ весит 870 килограммов, масса боеголовки -150 килограммов, дальность пуска до 280 километров, скорость около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн - от трех до десяти метров.

Напомним, что впервые Украина представила модели наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет "Нептун" в 2015 году на выставке в Киеве, а первые испытания прошли 22 марта 2016 года. Через три года ракету, созданную на основе советской ракеты Х-35У противокорабельного комплекса "Уран", показали на международной выставке IDEX-2019 в ОАЭ.

Эксперты отмечают, что Х-35 - это, по сути, некий аналог американской противокорабельной ракеты "Гарпун", а ее создание велось в конце 1960-х - начале 1970-х годов. В ХХI веке ракета Р-360 не представляет собой какого-то серьезного достижения в сфере управляемого оружия. По своим характеристикам она существенно уступает современным российским и американским ракетам аналогичного класса.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Х-35
Компании
Луч КБ
Похожие новости
02.12.2019
Полет "Нептуна": на Украине испытали "страшную для россиян" ракету
23.05.2019
Новые ракеты: чем Украина грозит Севастополю
11.04.2019
"Все против России": Киев готовит ракеты большой дальности
11.02.2019
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы