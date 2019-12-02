Украина завершила испытания крылатой ракеты "Нептун"

Украинская крылатая ракета Р-360МЦ комплекса "Нептун" успешно прошла летные испытания и пролетела по заданному маршруту 250 километров. Об этом Defence Express заявил генеральный директор конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.

На следующем этапе испытаний будут проверять боевые характеристики ракеты.

Комплекс, базирующийся на шасси КрАЗ-7634, состоит из четырех пусковых установок с четырьмя ракетами и наземной мобильной платформы. Крылатая ракета Р-360МЦ весит 870 килограммов, масса боеголовки -150 килограммов, дальность пуска до 280 километров, скорость около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн - от трех до десяти метров.

Напомним, что впервые Украина представила модели наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет "Нептун" в 2015 году на выставке в Киеве, а первые испытания прошли 22 марта 2016 года. Через три года ракету, созданную на основе советской ракеты Х-35У противокорабельного комплекса "Уран", показали на международной выставке IDEX-2019 в ОАЭ.

Эксперты отмечают, что Х-35 - это, по сути, некий аналог американской противокорабельной ракеты "Гарпун", а ее создание велось в конце 1960-х - начале 1970-х годов. В ХХI веке ракета Р-360 не представляет собой какого-то серьезного достижения в сфере управляемого оружия. По своим характеристикам она существенно уступает современным российским и американским ракетам аналогичного класса.

Николай Грищенко