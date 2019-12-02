Работала на Киев: ФСБ задержала шпионку в Крыму

В Крыму обезвредили украинскую шпионку, служившую на Черноморском флоте

Сотрудники ФСБ задержали гражданку России по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Задержанная служила на Черноморском флоте и собирала секретные сведения для украинской разведки. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене.

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки минобороны Украины, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию главного управления разведки минобороны Украины", - цитирует ТАСС сообщение ЦОС.

Россиянка целенаправленно осуществляла сбор секретной информации военного характера, добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене.

В настоящее время сотрудники ФСБ продолжают работу над делом. При этом других подробностей о россиянке и ее преступлениях не приводится.

Как заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, задержанная является гражданской служащей Черноморского флота России.

"Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны - один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война", - цитирует слова Белика РИА "Новости".

При этом сотрудники ФСБ накануне также вычислили жителя Ижевска, которой планировал продать иностранным спецслужбам секретные данные. Мужчина пытался создать в Удмуртии целую организацию для добычи информации о российских военно-космических разработках.

Мотивом для действий жителя Ижевска стало желание обогатиться с помощью продажи секретной информации, отмечали в ведомстве, российские спецслужбы смогли своевременно выявить мужчину.

"Локализация преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности России", - добавили в ФСБ.

Житель Иркутска ранее обладал доступом к гостайне, утверждают в ведомстве, но в настоящее время он не мог получить необходимые ему сведения. Кроме того, неизвестно, как он рассчитывал получать секретные данные для их дальнейшей продажи.

Подозреваемый не успел совершить никаких противозаконных действий, поэтому сотрудники ФСБ лишь предъявили ему официальное предостережение о недопустимости таких действий.

К слову, в Удмуртии есть Воткинский военный завод, который занимается производством стратегических ракет "Ярс" и "Тополь-М", а также создает российские вооружения типа "Булава" и "Искандер-М". В Ижевске же существует радиозавод, где выпускается различная аппаратура для космических кораблей и спутников.

При этом, если жителю Ижевска не было предъявлено обвинений, то в конце октября российскому военному в городе Аксай повезло меньше. Военнослужащий был задержан сотрудниками ФСБ из-за передачи секретных сведений Украине.

По версии следствия, военный целенаправленно собирал информацию от Вооруженных сил РФ по заданию украинских спецслужб. В ФСБ утверждают, что эти данные могли нанести ущерб обороноспособности России, поэтому в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Сотрудники ФСБ продолжают следственные действия по делу военного, отметили в ведомстве, максимальный срок заключения по предъявленным ему обвинениям составляет 20 лет.

Между тем летом по подозрению в госизмене был задержан помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. Сотрудники ФСБ арестовали чиновника за возможную передачу секретных данных Польше, при этом неизвестно каким способом он получал сведения.

Руководитель Воробьева - Николай Цуканов - входит в состав Совета Безопасности России и имеет соответствующий уровень доступа к государственной тайне. Его помощник также обладает допуском, но самого низкого уровня - третьего.

Воробьев мог получить доступ к информации при подготовке к заседаниям Совбеза, утверждают СМИ, или просто увидеть секретные документы у Цуканова. Однако пока данная информация не подтверждена.

При обыске в квартире Воробьева оперативники ФСБ обнаружили польский паспорт и определенную аппаратуру для связи. В настоящее время задержанный находится в СИЗО "Лефортово", он заключен под стражу. Адвокаты чиновника настаивают на незаконности обвинений и призывают к освобождению своего клиента.

Алексей Поплавский