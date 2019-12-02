Руководство Малайзии проявило интерес к программе разработке южнокорейского истребителя KF-X

ЦАМТО, 29 ноября. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в ходе визита в Республику Корея проявил интерес к реализуемой в этой стране программе разработки перспективного истребителя KF-X.

Как сообщает агентство Bernama, глава правительства Малайзии провел более часа на предприятии компании Korea Aerospace Industries Ltd (KAI) в Пусане, где знакомился с возможностями южнокорейской авиационной промышленности и встретится с руководством KAI и Агентства программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA). Премьер-министра сопровождали министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла и министр международной торговли и промышленности Игнасиус Дарелл Лэйкин.

Как сообщал ЦАМТО, целью программы KF-X (Korean Fighter eXperimental) является создание перспективного одноместного двухдвигательного многоцелевого самолета. В проекте также участвует Индонезия, которая обязалась оплатить 20% общих затрат на разработку. С учетом испытываемых Джакартой проблем с финансированием совместной программы, привлечение к участию в ней Малайзии позволило бы снизить финансовую нагрузку на участников и перевести проект на региональный уровень.

В ходе посещения предприятия KAI премьер-министра также заинтересовал разработанный KAI легкий боевой самолет FA-50 "Голден Игл". В январе 2019 года корейская компания получила запрос об информации о возможности поставки FA-50 ВВС Малайзии. По имеющимся данным, ВВС этой страны намерены приобрести 12 легких боевых самолетов с опционом на поставку еще 24 ед. в рамках программы LCA (Light Combat Aircraft).

В качестве других кандидатов на поставку самолета LCA рассматриваются "Теджас" индийской Hindustan Aeronautics Limited (HAL), М-346 итальянской Leonardo, L-39NG чешской Aero Vodochody, L-15A/B китайской CAC, JF-17 пакистанско-китайской разработки, "Грипен" шведской Saab и российский Як-130.