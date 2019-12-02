Малайзия оценивает возможность поставки новых российских истребителей по схеме "трэйд-ин"

ЦАМТО, 29 ноября. Министр обороны Малайзии Мохамад Сабу подтвердил в парламенте получение от России предложения о частичном обмене состоящих на вооружении многоцелевых боевых самолетов российского производства на истребители более современных версий.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министра, правительство рассматривает предложение Москвы, но приоритетами ВВС Малайзии в настоящее время являются расширение возможностей по ведению воздушного наблюдения и разведки и закупка легких ударных самолетов. Предполагается, что Малайзия не будет предметно рассматривать возможность покупки новых многоцелевых боевых самолетов до 2030 года.

В настоящее время на вооружении ВВС Малайзии имеется 18 истребителей Су-30МКМ, которые были поставлены, начиная с 2007 года. Недавно ВВС прекратили эксплуатацию 10 МиГ-29, которые были поставлены в середине 1990-х гг.

Тема поставки обсуждалась в парламенте в связи заданным М.Сабу вопросом о том, планирует ли Малайзия принять предложение российского правительства, предусматривающее выкуп 28 имеющихся самолетов с условием их замены на истребители российского производства Су-35 или МиГ-35, а также возможностью частичной оплаты сделки малазийским пальмовым маслом. Министр ответил, что, хотя приобретение многоцелевых боевых самолетов "не входит в планы Министерства обороны, оно все еще изучает предложение российского правительства".

М.Сабу добавил, что в соответствии с долгосрочной программой модернизации ВВС до 2030 года планируется обеспечивать поддержку парка самолетов Су-30МКМ и 8 F/A-18 "Хорнет". Приоритетами на ближнесрочный период являются закупка морских патрульных самолетов (MPA), беспилотных летательных аппаратов класса MALE, а также легких боевых самолетов / УТС подготовки пилотов истребителей (LCA/FLIT). Данные проекты осуществляются в рамках программы модернизации ВВС Малайзии, получившей название "Развитие до 2055 года" (Capability 55, CAP55). Впервые анонсированная в августе 2018 года CAP55, представляет собой долгосрочную программу преобразований до 2055 года. При этом министр не упомянул, что серьезным препятствием для всех трех проектов станет поиск источников их финансирования с учетом прогнозируемого ограниченного роста расходов на оборону в ближайшие несколько лет.

CAP55, в частности, предусматривает сокращение количества типов применяемых вертолетов до одного, транспортных самолетов – до двух (стратегические транспорты/заправщики и тактические самолеты ВТА). Министр также подчеркнул, что работы по обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту закупаемой новой техники, вне зависимости от источников ее приобретения, должны быть в обязательном порядке организованы на территории страны. В настоящее время, к примеру, компания Aerospace Technology Systems Corporation (ATSC – совместное предприятие малазийской National Aerospace and Defence Industries Sdn Bhd (70%) и российских РСК "МиГ" и "Рособоронэкспорт") проводит модернизацию истребителей Су-30МКМ, исключая двигатели. Стоимость этих работ составляет 200 млн. ринггитов (47,92 млн. долл.) в год.

Как ожидается, основные ближнесрочные и долгосрочные потребности ВВС Малайзии будут включены в первую "Белую книгу по обороне", которую правительство планирует опубликовать до конца текущего года.

Прим. ЦАМТО:

В СМИ практически одновременно появились сообщения как о продолжении рассмотрения Малайзией предложения России по поставке новых боевых самолетов в обмен на состоящие на вооружении ВВС страны истребители российского производства по схеме "трэйд-ин", так и интересе, проявленном Куала-Лумпуром к программе разработки перспективного истребителя KF-X, реализуемой Южной Кореей совместно с Индонезией. Причем в обоих случаях главными ньюсмейкерами выступили высшие должностные лица страны (министр обороны и премьер-министр). Это может свидетельствовать о том, что руководство страны, несмотря на недостаток средств и официально заявленные другие приоритеты на ближнесрочный период, может ускорить по срокам реализации и программу закупки новых истребителей.