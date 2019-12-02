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ТАСС

Россия и Белоруссия увеличат группировку спутников дистанционного зондирования Земли

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ЕТРИС ДЗЗ
Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Соглашение проходит стадию внутриведомственного согласования

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Москва и Минск подготовили проект соглашения о расширении совместной орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом в пятницу сообщил директор УП "Геоинформационные системы" белорусской Национальной академии наук (НАН) Сергей Золотой.

"Сегодня нам доступна информация с двух космических аппаратов высокого разрешения - БКА и "Канопус". НАН Беларуси и Роскосмосом подготовлено соглашение о расширении группировки", - сказал Золотой, чьи слова приводит агентство БелТА с совместного заседания Президиума НАН и коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Золотой добавил, что соглашение проходит стадию внутриведомственного согласования. Он также напомнил, что РФ и Белоруссия сейчас работают над новым космическим аппаратом для дистанционного зондирования Земли.

Первый Белорусский космический аппарат (БКА) был выведен на околоземную орбиту в июле 2012 года с космодрома Байконур ракетой "Союз-ФГ" вместе с российским спутником "Канопус-В". Позже в НАН сообщили, что разрабатывается эскизный проект БКА-2, его экспертизу планируется завершить в 2019 году. Аппаратуру спутника изготовит белорусское предприятие "Пеленг", а космическую платформу - российский Институт электромеханики. Совместный космический аппарат РБКА-2 планируется вывести на орбиту в 2021 году.

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Канопус-В
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