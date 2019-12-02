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ТАСС

Правительство России одобрило соглашение с Анголой об использовании космоса в мирных целях

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Кабмин поручил внести в Госдуму проект федерального закона о ратификации соглашения

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Кабмин России одобрил соглашение с правительством Анголы о сотрудничестве в исследованиях и использовании космоса в мирных целях и поручил внести проект закона о ратификации этого документа в Госдуму. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Ангола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - говорится в документе.

Правительство также поручило внести в Государственную Думу проект федерального закона о ратификации соглашения, которое было подписано в Москве 4 апреля.

Кабинет министров назначил статс-секретаря - заместителя генерального директора Роскосмоса Сергея Дубика официальным представителем российского правительства при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о ратификации данного соглашения.

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