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Интерфакс-АВН

Cеверный флот сообщил о пусках крылатых ракет фрегатом в Белом море

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Фрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" в Белом море, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флот России.

"Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", построенный на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, выполнил стрельбы крылатыми ракетами по морским целям в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море", - говорится в сообщении флота.

Стрельбы были проведены в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний, сообщили военные.

"Фрегат выпустил по одной крылатой ракете "Калибр" и "Оникс" из штатных пусковых установок. Ракеты успешно поразили мишени. Запись телеметрии полёта ракет выполнил экипаж самолёта Ил-20, а осмотр мишеней провёл самолёт Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота", - говорится в сообщении.

Закрытие района проведения стрельб обеспечили вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы. В качестве корабля-контролёра был задействован малый противолодочный корабль "Онега".

"Заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября и проходят в несколько этапов. Корабль продолжит действовать по плану испытаний в Белом море ещё нескольких дней", - отмечается в сообщении Северного флота.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
П-800 Оникс
Компании
БелОМО
Северная верфь
Проекты
22350
Военные учения
Калибр КР
СФ
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