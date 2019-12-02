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Первый "Каракурт", вооруженный комплексом "Панцирь-М", готовится к испытаниям

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Ленинградском судостроительном заводе "Пела" завершилось строительство малого ракетного корабля "Одинцово" проекта 22800 (шифр "Каракурт").

МРК готовится к ходовым испытаниям. Это первый "Каракурт", который вооружили зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", сообщает Mil.Press FlotProm  со ссылкой на пресс-службу верфи.

Сейчас на борту "Одинцово" проходят подготовительные мероприятия для выхода на заводские ходовые испытания (ЗХИ). После завершения докования на "Канонерском судоремонтном заводе", МРК перейдет в Балтийск, где и пройдут ЗХИ.

"Одинцово", третий МРК проекта 22800, заложили на заводе "Пелла" под наименованием "Шквал" 29 июля 2016 года, спустили на воду 5 мая 2018-го.

Передача корабля ВМФ России запланирована до конца 2020 года.

МРК "Одинцово" вооружен модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М" и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК" (8 ракет). Водоизмещение корабля – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
96К6 Панцирь-С1
Club-N
АК-176
Шквал
Компании
Пелла ОАО
Проекты
2020-й год
22800 МРК
Калибр КР
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