Две АПЛ "Борей-А" заложат 9 мая 2020 года

Девятую и десятую атомные подлодки модернизированного проекта 955А ("Борей-А") планируется заложить 9 мая 2020 года и передать ВМФ России в 2026 и 2027 годах.

"Закладка девятого и десятого "Борея" запланирована на 9 мая 2020 года. Передача Военно-морскому флоту – в 2026 и 2027 году", - цитирует РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он отметил, что названия для новых субмарин пока не определены.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил журналистам, что Минобороны дополнительно запланировало поставить ВМФ две атомные подводные лодки проекта 885М ("Ясень-М") и два атомных ракетоносца 955А ("Борей-А"). Таким образом, число "Бореев" будет увеличено с 8 до 10 субмарин.

В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.