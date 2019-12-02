В День Победы заложат два атомных ракетоносца

В день 75-летия Победы на предприятии "Севмаш" в Северодвинске начнется строительство двух атомных подводных ракетоносцев стратегического назначения типа "Борей-А".

- Закладка девятого и десятого "Бореев" намечена на 9 мая 2020 года. Передача Военно-морскому флоту - в 2026 и 2027 годах, - сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Госконтрактом предусмотрено строительство восьми стратегических ракетоносцев типа "Борей". Три из них переданы флоту, четвертый, "Князь Владимир", заверил программу государственных испытаний. Еще четыре подлодки находятся на разных стадиях строительства.

В сентябре заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил о дополнительном контракте с "Севмашем" на строительство еще двух "Бореев" и двух ударных АПЛ типа "Ясень".

Атомные ракетоносцы типа "Борей" вооружены баллистическими ракетами "Булава" и входят в морскую составляющую ядерной триады России. В усовершенствованном проекта "Борей-А" полностью реализован потенциал подлодок четвертого поколения. Подлодка оснащена активными средствами снижения шума, мощным цифровым гидроакустическим комплексом и водометным движителем. Для улучшения маневренности в корме размещены выдвижные подруливающие устройства. Полное водоизмещение корабля 24 тысячи тонн, длина 170 метров, экипаж 107 человек. "Борей" может нырять на 400 метров и передвигаться под водой со скоростью 29 узлов.

Антон Валагин