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Российская газета

В 2021 году ВМФ России получит новый тип подлодок

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Новые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада" передадут Военно-морскому флоту России 25 ноября 2021 года. Субмарины находятся на разных этапах постройки.

Речь идет о подлодках "Кронштадт" и "Великие Луки", сообщает Военное обозрение, ссылаясь на информацию, подготовленную пресс-службой президента РФ к его визиту в Санкт-Петербург. Эти субмарины строятся на петербургском заводе "Адмиралтейские верфи".

Готовность "Кронштадта", который был заложен в 2005 году - 85 процентов, "Великих Лук" (2006 год) - 55. А вот "Санкт-Петербург" - головная подводная лодка проекта 677 спущена на воду 29 октября 2004 года. Субмарина находится в опытной эксплуатации.

Подводные лодки проекта 677 "Лада" имеют водоизмещение в 1765 тонн. Их длина - 66,8 метра, ширина - 7,1 метра. Глубина погружения - до 300 метров. Несут шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов.

Ранее сообщилось, что подлодки типа "Лада" станут первыми российскими субмаринами с воздухонезависимой силовой установкой. Агрегат создается в ЦКБ "Рубин". Предполагается, что он пройдет "обкатку" на одной из лодок проекта.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
677 Лада
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