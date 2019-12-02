Боевые "Сани": мощные отечественные минометы бьют боевиков в Сирии

В боях против незаконных формирований в Сирии правительственные войска используют различное артиллерийское вооружение. Как правило, главными героями многих репортажей становятся пушки, гаубицы и самоходные установки различных типов.

При этом гораздо реже демонстрируются минометы, хотя они тоже достаточно активно применяются для уничтожения террористов, например, в ходе последних боев в юго-восточной части провинции Идлиб.

Самым современным образцом в арсеналах сирийской армии является 120-мм 2Б11 российского производства, являющийся основой буксируемого комплекса 2С12 "Сани". Впервые в этой горячей точке он был замечен в 2015 году.

Это оружие зарекомендовало себя как очень мощное и эффективное средство поражения, ранее успешно применявшееся в ходе многочисленных войн и конфликтов. В Сирии оно только укрепило свой авторитет.

Максимальная дальность стрельбы составляет 7 100 м, а минимальная 480 м. Начальная скорость мины - 325 метров секунду. Скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту. Вес - 210 кг.

Миномет может буксироваться или перевозиться автомобилями ГАЗ-66 и "Уралами" с колесной формулой 4х4.

В настоящее время в России создан более совершенный вариант комплекса - 2С12А, впервые демонстрировавшийся на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Он отличается применением бронированной модификации "Урала-4320" с защищенной капсулой в кузове и большим боекомплектом.

Алексей Моисеев