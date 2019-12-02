Войти
Российская газета

Боевые "Сани": мощные отечественные минометы бьют боевиков в Сирии

519
0
0
Источник изображения: rg.ru

В боях против незаконных формирований в Сирии правительственные войска используют различное артиллерийское вооружение. Как правило, главными героями многих репортажей становятся пушки, гаубицы и самоходные установки различных типов.

При этом гораздо реже демонстрируются минометы, хотя они тоже достаточно активно применяются для уничтожения террористов, например, в ходе последних боев в юго-восточной части провинции Идлиб.

Самым современным образцом в арсеналах сирийской армии является 120-мм 2Б11 российского производства, являющийся основой буксируемого комплекса 2С12 "Сани". Впервые в этой горячей точке он был замечен в 2015 году.

Это оружие зарекомендовало себя как очень мощное и эффективное средство поражения, ранее успешно применявшееся в ходе многочисленных войн и конфликтов. В Сирии оно только укрепило свой авторитет.

Максимальная дальность стрельбы составляет 7 100 м, а минимальная 480 м. Начальная скорость мины - 325 метров секунду. Скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту. Вес - 210 кг.

Миномет может буксироваться или перевозиться автомобилями ГАЗ-66 и "Уралами" с колесной формулой 4х4.

В настоящее время в России создан более совершенный вариант комплекса - 2С12А, впервые демонстрировавшийся на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Он отличается применением бронированной модификации "Урала-4320" с защищенной капсулой в кузове и большим боекомплектом.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2С12 Сани
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
21.02.2019
"Флокс" и "Дрок" по-восточному. "Цветочную" артиллерию впервые показали за рубежом
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
28.08.2018
"Армия" и "Неделя нацбезопасности" в Подмосковье приняли миллион гостей
28.05.2018
Каким KADEX 2018 стал для России
11.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы