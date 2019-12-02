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WarSpot

"Николай Зубов", собрат "Ивана Папанина"

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Источник изображения: warspot.ru

Россия продолжает расширять свой арктический флот. Вчера, 28 ноября, портал flotprom.ru сообщил о том, что на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге заложили патрульный ледокол проекта 23550 "Арктика".

Новый корабль получил название "Николай Зубов". Головной корабль проекта 23550 "Арктика" "Иван Папанин" с октября текущего года достраивается на плаву. Изначально закладка "Николая Зубова" планировалась на весну 2018 года. Предполагалось, что его постройка завершится в 2020 году, но в марте 2018 года было объявлено, что программа сдачи патрульных ледоколов сдвигается примерно на четыре года. Таким образом, второй корабль проекта 23550 сдадут примерно в 2024 году.

Характеристики кораблей проекта 23550 "Арктика"

Источник изображения: flotprom.ru

Контракт на строительство серии из двух патрульных кораблей проекта "Арктика" был подписан 25 апреля 2016 года. Согласно описанию проекта, новые корабли смогут преодолевать лёд толщиной до 1,5 м. Длина каждого из кораблей составит около 115 м, водоизмещение — порядка 9000 т, максимальная ширина — 20 м. При этом корабли смогут развивать скорость до 18 узлов). Автономность плавания составит 70 суток, экипаж — 49 человек, кроме того, на корабле оборудованы помещения для 47 пассажиров.

Основным вооружением арктических патрульных являются две ракетные установки Club-K, автоматическая артиллерийская установка АК-176МА и два скоростных боевых катера типа "Раптор". Кроме того, на борту корабля оборудованы ангар и площадка для вертолёта Ка-27.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Club-K
АК-176
Ка-27
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
03160 Раптор
2020-й год
23550
Арктика
Калибр КР
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