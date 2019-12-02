Стрелковое оружие против подводных диверсантов

В 1953 году, в разгар Холодной войны, в Военно-морском флоте СССР были сформированы пять разведывательных пунктов специального назначения, однако на вооружении боевых пловцов не было подводного стрелкового оружия. Вскоре в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) закипела работа над одними из самых уникальных советских разработок в области стрелкового оружия.

"Моруж" — морское оружие

За разработку подводного оружия для ВМФ взялся климовский ЦНИИТОЧМАШ. В 1967 году начались опытно-конструкторские работы (ОКР) "Моруж" (Морское ОРУЖие), получившие шифр ВМФ "Б-VI-307". В западных специализированных изданиях того времени уже была опубликована информация о разработках подводных пистолетов, таких как американский "Лансджет" и немецкий МВВ. Боеприпасы к ним по конструкции были аналогичны охотничьим, но с дополнительным реактивным двигателем.

Одним из первых в Климовске работу над пистолетом начал Д.И. Ширяев, который пошёл по аналогичному пути. Только патрон калибра 7,62-мм стал активно-реактивным — он выстреливался из нарезного ствола четырёхствольного пистолета и во время движения под водой вращался вокруг свой оси. Пистолет Ширяева получился мощнее "американца", но на глубинах более 20 м пуля, выпущенная из него, стремительно теряла устойчивость. Вскоре от разработки активно-реактивных патронов пришлось отказаться в пользу более простых, почти не уступающих по характеристикам западным боеприпасам.

Пистолет Б-VI-307 Источник изображения: Журнал "Солдат Удачи"

В институте посчитали более перспективной разработку группы конструкторов под руководством В.В. Симонова. Группой Симонова были созданы шестиствольный револьвер АО-42 и четырёхствольный пистолет АО-45. В качестве пули к патрону испытывались несколько вариантов турбовинтовых и гидростабилизированных конструкций калибром от 5,5 до 7,5 мм. Наилучших результатов удалось добиться с 4,5-мм пулями турбинного типа разработки И.П. Касьянова. В 1971 году пистолет и патрон были приняты на вооружение ВМФ под наименованиями СПП-1 и СПС соответственно.

Неавтоматический пистолет СПП-1 представляет собой блок с четырьмя гладкими стволами, шарнирно соединённый с основанием, рукояткой и ударно-спусковым механизмом. Четыре патрона, скреплённые обоймой, одновременно заряжаются в откинутый блок стволов. Стрельба ведётся из каждого ствола поочерёдно, после чего извлекается обойма со стреляными гильзами. В 1979 году пистолет прошёл модернизацию: в СПП-1М изменился ударно-спусковой механизм и увеличилась спусковая скоба.

Подводный пистолет СПП-1М Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

Очередью под водой

Вскоре после начала разработки и первых успешных результатов испытаний опытных образцов подводного пистолета по заказу ВМФ были открыты ОКР "Моруж-2" по созданию подводного пулемёта (шифр — "Б-VI-312"). Столь мощное оружие предназначалось для вооружения экипажей сверхмалых подлодок типа "Тритон". Пулемёт должен был поражать пловцов-аквалангистов на глубинах до 40 м, причём на глубине 20 м — с дистанцией поражения не менее 15 м.

В первую очередь для этого в ЦНИИТОЧМАШ занялись разработкой патрона. Была выбрана пуля калибра 5,65 мм (позднее — 5,66 мм) и длиной 120 мм, которая помещалась в гильзу автоматного патрона 5,45×39 мм. К 1971 году патрон приобрёл окончательный вид с носовой частью пули в виде тупоконечного усечённого конуса. Дальность стрельбы определялась возможностью пробития 25-мм сосновой доски, а значит, шансов у подводного диверсанта оставалось немного.

Современный вариант беспилотного аппарата "Нерпа", вооружённого автоматом АПС Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

В тульском ЦКИБ СОО для нового патрона был разработан опытный пулемёт ТКБ-0110 конструкции А.Т. Алексеева с питанием из замкнутой ленты на 29 патронов с автоматикой на основе отдачи свободного затвора. Отрабатывались варианты с гладким и нарезным стволами. Однако, как и в истории с подводным пистолетом, от нарезного оружия было решено отказаться. Выяснилось, что эффект кавитации (разрежение воды вокруг пули с образованием каверны) под водой даёт результаты, сравнимые с классическим вариантом обеспечения стабилизации полёта пули (вращением вокруг своей оси).

Свой вариант пулемёта АГ-026 аналогичной конструкции разработали и в климовском ЦНИИТОЧМАШ под руководством П.А. Ткачёва. Затвор пулемёта был соединён зубчатым зацеплением с двумя массивными маховиками, дающими необходимую задержку в отпирании затвора после выстрела и в итоге снижающими сопротивление воды. Стрельба производилась с заднего шептала прямой подачей патрона из замкнутой ленты на 26 патронов, находящейся в магазине. Перезаряжание пулемёта в случае осечки производилось вручную вращением маховиков, а осечённый патрон при этом вставлялся в ленту. Пулемёт имел массу 4,85 кг и длину 585 мм.

Пулемёт АГ-026 Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

Государственных испытаний пулемёты не выдержали, не удовлетворив требованиям тактико-технического задания. От дальнейшей доработки оружия было решено отказаться в пользу более лёгкого ручного автоматического подводного оружия. В дальнейшем разработки подводных пулемётов продолжались до 1986 года — например, известно о попытках создания крупнокалиберных береговых подводных пулемётов.

В 1971 году в ЦНИИТОЧМАШ в инициативном порядке начали разработку ручного автоматического оружия для боевых пловцов. Успешно закончив разработку подводного пистолета, Симонов взялся за конструирование пистолета-пулемёта под патрон СПС. Заводские испытания пистолета-пулемёта М3 показали удовлетворительную кучность.

Дальнейшая доработка автоматического оружия проходила в рамках ОКР "Моруж-3". Было решено продолжить работы под уже созданный и отработанный автоматный патрон. Так появился автомат АГ-022, который сконструировал всё тот же Симонов. В 1975 году автомат подводный специальный АПС и патрон МПС были приняты на вооружение ВМФ СССР. В дальнейшем в боекомплект автомата добавился трассирующий патрон МПСТ.

Автомат АПС и пистолет СПП-1М Источник изображения: tass.ru

И под водой, и на суше

Главным недостатком подводного автоматического оружия из-за особенностей конструкции пули и гладкого ствола являлось невысокие показатели дальности стрельбы на суше. До и после погружения пловец был практически не защищён на дистанции свыше 30 м. Одним из первых эту проблему попытался решить преподаватель Тульского артиллерийского инженерного института Ю.С. Данилов. Автомат АСМ-ДТ представлял собой АПС с нарезным стволом калибра 5,45 мм и возможностью использовать патроны и магазины как от подводного АПС, так и от сухопутного АК-74. Первые работы над автоматом Данилов начал ещё в 1991 году, а в 2000 году двухсредное оружие проходило испытания на полигоне Министерства обороны. В дальнейшем оружие было доработано в формате "булл-пап" и дополнено новым видом патронов. Так появился автомат АДС и патроны ПСП. Примерно в то же время в той же Туле, но уже в КБП был разработан свой булл-пап-автомат АДС под совсем другие патроны ПСП.

Главным отличием разработки конструкторов КБП стал новый подводный патрон. Пуля ПСП (аналогичная по конструкции МПС) длиной всего 53 мм помещена большей частью внутрь гильзы таким образом, чтобы длина патрона соответствовала стандартному 7Н6. Благодаря этому как на суше, так и под водой боепитание автомата АДС происходит из стандартных магазинов для патронов 5,45×39 мм. При смене среды с воздушной на водную или наоборот водолазу достаточно заменить магазин, снаряжённый нужным типом патронов. Модель стала доработкой автомата 5,45А-91, разработанного туляками ранее.

Двухсредный автомат АДС под водой Источник изображения: vitalykuzmin.net

Как оказалось, идеи Данилова были не единственными среди военных специалистов. На Ржевском полигоне (войсковая часть 33491) А.В. Шевченко разработал целое семейство двухсредного оружия на базе автоматов Калашникова: 5,45×39-мм "Морской лев", "Капилляр", "Барракуда", "Шквал", "Штиль"; 7,62×39-мм "Барс"; 9-мм "Шторм"; пистолеты-пулемёты "Гепард", "Рысь". Первые разработки Шевченко стали продолжением работ Данилова. Затем было разработано новое семейство оружия для подводных патронов, аналогичных по конструкции тульскому ПСП в различных калибрах (вплоть до 9×39 мм). Оружие и патроны разработки Шевченко сейчас демонстрируются на выставках под вывеской Балтийского ГТУ "Военмех" и предлагаются в качестве гражданского оружия для борьбы с крупными хищными животными в водной среде.

Как уже говорилось ранее, тульское КБП перехватило инициативу разработки двухсредного оружия и смогло предложить силовым структурам многофункциональный подводно-надводный стрелковый комплекс с автоматом АДС, патронами ПСП и ПСП-УД, подствольным гранатомётом, глушителем, приспособлением для стрельбы холостыми патронами и возможностью установки дополнительных приспособлений. Сейчас АДС состоит на вооружении боевых пловцов Министерства обороны, МВД и ФСБ. КБП также предлагает двухсредный пистолет ГШ-18, стреляющий подводными патронами СЦ-172. Пуля такого патрона имеет 9-мм поддон и сердечник калибра 4,5 мм. Поддон позволяет вести стрельбу из обычного ствола девятимиллиметрового пистолета поражающим элементом меньшего калибра. Сразу после вылета из канала ствола поддон разделяется на две половины и не участвует в поражающем действии пули.

Стрельба из ГШ-18 под водой Источник изображения: ria.ru

Второе поколение подводного оружия

По боевым характеристикам двухсредное оружие всё же уступает СПП-1М и АПС при стрельбе под водой, а значит, ставить крест на подводной классике ещё рано. Если двухсредный автомат смог потеснить своего подводного "старшего брата", то создать аналог пистолета под патрон в габаритах стандартного, столь же хорошо стреляющий под водой, пока не удалось.

В 1997 году управление противолодочного вооружения ВМФ РФ открыло ОКР "Лаба" по созданию нового подводного пистолета СПП-2 с неподвижным блоком стволов. Главной задачей, которую решали конструкторы, было увеличение практической скорострельности. Этого удалось достичь расположением рядом двух блоков из четырёх стволов каждый — по сути, получился восьмиствольный вариант пистолета СПП-1. Стрельба ведётся поочерёдно сначала из левого блока стволов (ударно-спусковой механизм правого при этом работает вхолостую), а затем из правого. Был доработан и патрон, пуля которого стала обладать устойчивым полётом как в воде, так и в воздухе, а также на границе этих сред. Официальные результаты ОКР пока неизвестны, но в 2008-2009 годах Министерство обороны РФ планировало закупку не менее 80 пистолетов СПП-2 и 18 700 патронов ПУ.

Многоствольный пистолет, ГУП "КБП", 2002 год Источник изображения: findpatent.ru

СПП-1 и АПС до сих пор остаются уникальными образцами оружия. Если у пистолета СПП-1 есть достойные конкуренты в лице американского Mk.1 Mod.0 и немецкого P11, то автомат АПС по сей день не имеет аналогов. Свои копии АПС сделали в Китае (QBS-06) и Индонезии (SSBA), о разработках двухсредного оружия у западных конкурентов ничего не известно, поэтому именно подводное советское оружие заслуживает использования набившего оскомину клише — "Не имеет аналогов".

Боевые пловцы с АПС, АДС и СПП-2 Источник изображения: ria.ru

Характеристики подводного оружия Наименование СПП-1 АПС АДС P11 Калибр, мм 4,5 5,66 5,45 7,62 Штатный патрон СПС МПС ПСП / 7Н6 7,62×36 Масса неснаряжённого, кг 0,95 3,03 4,60 – Масса снаряжённого, кг 1,03 3,60 5,23 1,2 Длина с откинутым/сложенным прикладом, мм 244 840 / 620 685 200 Ширина с откинутым/сложенным прикладом, мм 37 65 60 60 Высота, мм 138 187 302 185 Ёмкость магазина (обоймы), патронов 4 26 30 5 Длина ствола, мм 203 300 418 н/д Прицельная дальность на суше, м 20 30 500 30 Начальная скорость пули, м/с 235-250 340-360 333 н/д Дальность стрельбы под водой, м: на глубине 5 м

на глубине 10 м

на глубине 20 м

на глубине 40 м 17

14

11

6 30

–

20

10 25

н/д

н/д

н/д 15

н/д

н/д

н/д

Источники:

Специальный подводный пистолет СПП-1. Правила обращения и применения ПМС №Г-256 Автомат подводный специальный (АПС). Правила обращения и применения ПМС №Г-268 Автомат подводный специальный. Техническое описание и инструкция по эксплуатации АПС.00.000 ТО

Руслан Гук