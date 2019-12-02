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Военное обозрение

Первый МРК проекта 22800 с морским ЗРК "Панцирь-М" готов к выходу на испытания

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МРК "Одинцово" проекта 22800 у причала ССЗ "Пелла"

Источник изображения: topwar.ru

Второй серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Одинцово" закончен строительством на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" и начал подготовку к заводским ходовым испытаниям. Об этом сообщает пресс-служба ССЗ "Пелла".

Согласно сообщению, МРК пройдет докование на "Канонерском судоремонтном заводе" (на "Пелле" пока нет сухого дока), после чего приступит к прохождению заводских ходовых испытаний. В настоящее время на корабле заканчиваются приготовления к выходу в море.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, МРК "Одинцово" является первым серийным кораблем этого проекта, получившим на вооружение морскую версию ЗРК "Панцирь-М", головной корабль серии и первый серийный МРК получили 30-мм артиллерийские установки АК-630.

МРК "Одинцово" (ранее - "Шквал) является третьим кораблем в серии, заложенным на Пелле и вторым серийным после головного "Мытищи" и первого серийного "Советск", уже вошедших в состав Балтийского флота. Заложен/спущен на воду 29 июля 2016/ 5 мая 2018 года.

МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Энергоустановка - три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315.

Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.

В настоящее время на "Пелле" достраивается третий серийный МРК "Буря" заложен/спущен на воду 24 декабря 2016/ 23 октября 2018 года соответственно. Одновременно на ССЗ "Море" в Феодосии в рамках заключенного с "Пеллой" контракта на строительство семи кораблей, ведется строительство трех МРК: "Шторм" (переименован в "Козельск"), "Охотск" и "Вихрь".

Корабли проекта 22800 "Каракурт" фактически сменяют в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М"), которых заказано всего 12 штук. По планам ВМФ РФ в состав флота должны войти не менее 18 МРК проекта 22800.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
АК-630 Ласка
УКСК
Компании
Пелла ОАО
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
Калибр КР
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