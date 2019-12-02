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ЦАМТО

Вертолет Ми-171А2 сертифицирован в Индии и Колумбии

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Летные испытания второго опытного образца вертолета Ми-171А2. Архивное фото.
Летные испытания второго опытного образца вертолета Ми-171А2. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

ЦАМТО, 29 ноября. Вертолет Ми-171А2 сертифицирован в Индии и Колумбии. Это позволяет холдингу "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех начать экспортные поставки новейшей модификации многофункционального гражданского вертолета в эти страны.

Департамент гражданской авиации Индии подтвердил соответствие типовой конструкции вертолета Ми-171А2 требованиям гражданской авиации (CAR) страны. Ранее Главное управление гражданской авиации Индии выдало АО "ОДК-Климов" одобрение сертификата типа модели вертолетного турбовального двигателя ВК-2500ПС-03, устанавливаемого на вертолет Ми-171А2.

Валидированный сертификат типа на Ми-171А2 также выдало специальное административное подразделение гражданской авиации Колумбии (UAEAC). Решение колумбийских властей открывает холдингу "Вертолеты России" возможности для поставок машин этого типа в Колумбию.

"Ми-171А2 – это новейшая модификация самого массового в мире двухдвигательного вертолета Ми-8/17. Для получения возможности эксплуатации машины в Индии и Колумбии предприятия авиационного кластера Ростеха провели большую работу: подтвержден сертификат типа на сам вертолет, а также на двигатели ВК-2500ПС-03 производства ОДК, которыми комплектуется эта машина. Ми-171А2 имеет сертификат типа по категории "А" Федерального агентства воздушного транспорта РФ. Он предусматривает выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Первый Ми-171А2 для индийского заказчика уже изготовлен на Улан-Удэнском авиационном заводе. Его продемонстрировали премьер-министру Индии Нарендре Моди на Восточном экономическом форуме. Сертификат типа вертолета Ми-171А2 планируется также валидировать в КНР, Южной Корее, Бразилии, Мексике, Перу и ряде других стран.

Новейшая модификация двигателя с улучшенными эксплуатационными характеристиками дает вертолетам принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Благодаря более эффективному Х-образному рулевому винту и новому несущему винту с композитными лопастями, а также усовершенствованному аэродинамическому профилю показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность выросла на 25%.

Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17-1, сделанного по принципу "стеклянной кабины", включающего в свой состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных, позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность повысилась за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другими воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета.

Вертолет обеспечивает перевозку пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".

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