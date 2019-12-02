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"Рособоронэкспорт" вручил коммерческие предложения по продаже гражданского стрелкового оружия на сумму более 10 млрд. руб.

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Гладкоствольный самозарядный карабин Сайга-12 исполнение 340 (12к), автоматы АК-12 (5,45мм) и АК-200 (5,45мм). Архивное фото
Гладкоствольный самозарядный карабин Сайга-12 исполнение 340 (12к), автоматы АК-12 (5,45мм) и АК-200 (5,45мм). Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

ЦАМТО, 29 ноября. "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) с 2017 года вручил коммерческие предложения по продаже гражданского стрелкового оружия на сумму более 10 млрд. руб.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.

"За 2017-2019 годы в результате проведенной нами работы получены заявки от инозаказчиков. Вручены коммерческие предложения с учетом проводимых тендеров на сумму более 10 млрд. руб., в настоящее время подписан ряд контрактов, некоторые из которых исполнены", – цитирует "РИА Новости" И.Севастьянова.

Он отметил, что есть негативное влияние санкций на этот рынок. "В этих условиях принимаются меры, озвученные руководством страны и госкорпорации "Ростех", – пояснил замгендиректора компании.

А.Севастьянов напомнил, что в 2018 и 2019 годах компанией был разработан собственный каталог по тематике гражданского и служебного оружия. "Около 64 силовых структур стран-инозаказчиков высказали намерение приобрести гражданское служебное оружие", – заявил он.

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