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ЦАМТО

МРК "Ингушетия" в конце декабря войдет в состав Черноморского флота

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Буксировка МРК "Ингушетия" Ростов-на-Дону, 19.08.2019
Буксировка МРК "Ингушетия" Ростов-на-Дону, 19.08.2019.
Источник изображения: RedJak / fleetphoto.ru

ЦАМТО, 29 ноября. Малый ракетный корабль "Ингушетия" будет принят в состав Черноморского флота России в конце декабря 2019 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

"На завершающей стадии государственных испытаний находится малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия", оснащенный комплексом крылатых ракет "Калибр". Вхождение десятой новой единицы в состав ЧФ ожидается в третьей декаде декабря 2019 года", – говорится в сообщении.

В 2019 году Черноморский флот пополнили уже девять кораблей.

МРК "Ингушетия" – восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенной для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" – охрана и защита экономической зоны государства. Испытания корабля в Черном море начались в сентябре 2019 года, отмечает агентство.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
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