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Деловая газета "Взгляд"

Непал решил купить у России вертолеты Ми-17

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Ми-17
Ми-17.
Источник изображения: rg.ru

Непал закупит у России не менее семи вертолетов Ми-17 до конца этого года или к началу следующего, заявил посол в России Риши Рам Гхимире.

По словам Гхимире, Непал уже долго эксплуатирует Ми-17, они соответствуют местным географическим условиям, "хороши для горной местности".

"Все вертолеты на вооружении нашей армии российские. Мы хотим продолжать это сотрудничество. Непал состоит из семи провинций. Нужны вертолеты для каждой из них, как минимум по одному вертолету. Но нам нужно даже больше. Это будет постепенно, мы не купим за один раз, потому что цена очень высокая", – передает РИА "Новости" слова посла.

Он добавил, что в ближайшем будущем, "до конца года или в начале следующего года", Непал "купит два, они уже запрошены, это в процессе, и мы купим больше", но "сначала техническая комиссия должна решить вопрос с оплатой".

Проблема в том, что из-за западных санкций есть трудности с оплатой в долларах, объяснил Гхимире.

"Техническая комиссия в скором времени встретится либо в Москве, либо в Катманду и обсудит этот вопрос – как нам следует заплатить: в рублях, в китайской валюте, в евро или в американских долларах", – добавил посол.

Напомним, в марте 2015 года сообщалось, что "Рособоронэкспорт" реализовал контракт на поставку в Непал двух вертолетов Ми-17 и ведет переговоры о закупке дополнительной партии.


Дмитрий Зубарев

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Страны
Китай
Непал
Россия
США
Продукция
Ми-17
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