Минобороны РФ поставило стрелковое оружие в Габонскую Республику

Минобороны России осуществило на безвозмездной основе поставку в Габонскую Республику стрелкового вооружения для оказания поддержки правительству этой страны в борьбе с браконьерством и охране национальных парков, сообщила пресс-служба ведомства.

Габон активно реализует программу по защите редких животных от браконьеров на своей территории. В первую очередь речь идет о сохранении численности лесных слонов, популяция которых в стране – самая крупная на континенте.

По имеющейся информации, деньги, вырученные с продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе.

С получением российского стрелкового вооружения Габонская Республика планирует усилить подразделения, ответственные за борьбу с браконьерской угрозой.