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Российская газета

Армия США отработает высадку десанта у российских границ

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Источник изображения: flickr.com/Expert Infantry

Контингент войск США в Европе и силы НАТО проведут весной 2020 года учения "насильственного проникновения" в Польше, Литве и Грузии. Всего запланировано проведение пяти воздушно десантных операций на "враждебной территории".

Главная роль в маневрах отводится 82-й воздушно-десантной дивизии США. Как заявил изданию Warrior Maven директор по связям с общественностью армии США полковник Джо Скрокка, в ходе учений войска будут отрабатывать захват и удержание аэродромов. Они станут опорными объектами для разворачивания главных сил.

Учения десантников станут частью самых масштабных маневров армии США в Европе за последние 25 лет. В маневрах под названием Defender примут участие 20 тысяч американских солдат и 17 тысяч военных НАТО. Действия сухопутных войск, авиации и флота будут отрабатываться на территории десяти государств. Кроме того, будут задействованы военные подразделения в кибернетических и космических сферах.

По словам американского полковника, Defender будет действовать с 360-градусным фокусом, чтобы отразить атаку противника с любого направления.

"Мы собираемся объединить несколько стран, несколько портов и несколько баз. Взаимодействие - это соотношение технологии и системы. Действия должны быть совместимы на тактическом и стратегическом уровне", - сказал Скрокка.


Николай Грищенко

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Литва
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2020-й год
NATO
Военные учения
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