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Российская газета

В РВСН назвали количество баллистических ракет "Ярс" на дежурстве

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Источник изображения: Сергей Пятаков/ РИА Новости

В распоряжении РВСН имеется по меньшей мере 162 межконтинентальных баллистических ракеты "Ярс" в мобильных и шахтных пусковых установках, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

- Устойчивые темпы перевооружения позволили переоснастить на ракетные комплексы пятого поколения "Ярс" 18 ракетных полков. Мобильными комплексами вооружены Йошкар-Олинское, Нижнетагильское, Новосибирское и Тейковское соединения РВСН. В этом годы мы завершил постановку на боевое дежурство последнего ракетного полка в Иркутском соединении. Активно перевооружаются на ракетный комплекс "Ярс" Козельское и Барнаульское соединения. В первом ракеты находятся в шахтах, во втором - на мобильных пусковых установках, - рассказал Каракаев в интервью "Красной звезде". Он отметил, что благодаря поставкам новых вооружения из боевого состава РВСН выводятся последние ракетные комплексы советского производства.

В РВСН создана "стройная система" боевого дежурства, а стоящих на вооружении ракетных комплексов позволяют эффективно преодолевать противоракетную оборону и поражать заданные цели, рассказал генерал.

В штатный состав ракетного полка входят девять мобильных пусковых установок МБР "Ярс" либо 20 - шахтных. Так что реальное количество ракет, стоящих на боевом дежурстве, наверняка больше. Также на вооружении РВСН имеются МБР "Тополь-М" и тяжелая баллистическая ракета РС-36М2 "Воевода". До конца года планируется постановка на боевое дежурство первого полка баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боеголовками "Авангард".


Антон Валагин

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Продукция
РС-12М2
РС-20В
РС-24 Ярс
Проекты
ГЗЛА
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