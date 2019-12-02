Огненное древо: появилось эффектное видео запуска ракеты "Тополь"

Обнародовано зрелищное видео запуска МБР "Тополь".

Россияне перепутали пуск «Тополя» с НЛО: https://t.co/cxMKYBOXOv

Фото: ВКазани Поймут / Вконтакте pic.twitter.com/Rzq1lHW1Br — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) September 26, 2017

Минобороны РФ продемонстрировало видео вчерашнего пуска ракеты "Тополь".

Напомним, расчет РВСН осуществил его с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Ракета проделал в воздухе путь более трех тысяч километров. После этого, ее учебная боевая часть успешно поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

МБР "Тополь" при запуске, словно оправдывая свое название, напоминал огромное, растущее на глазах дерево с огненной кроной.

Многие россияне, через чьи регионы пролег маршрут ракеты, увидев ракету принимали ее за НЛО, либо за комету.

Своими впечатлениями они спешили поделиться в соцсетях.

Олег Корякин