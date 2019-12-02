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Российская газета

Огненное древо: появилось эффектное видео запуска ракеты "Тополь"

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Обнародовано зрелищное видео запуска МБР "Тополь".


Минобороны РФ продемонстрировало видео вчерашнего пуска ракеты "Тополь".

Напомним, расчет РВСН осуществил его с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Ракета проделал в воздухе путь более трех тысяч километров. После этого, ее учебная боевая часть успешно поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

МБР "Тополь" при запуске, словно оправдывая свое название, напоминал огромное, растущее на глазах дерево с огненной кроной.

Многие россияне, через чьи регионы пролег маршрут ракеты, увидев ракету принимали ее за НЛО, либо за комету.

Своими впечатлениями они спешили поделиться в соцсетях.



Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
РС-12М
Компании
Минoбороны РФ
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