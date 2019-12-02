В МИДе рассказали об угрозе размещения США РСМД в северных широтах

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возникает реальная перспектива размещения таких ракет Вашингтоном в северных широтах. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

"После состоявшегося выхода Вашингтона из Договора о РСМД возникает реальная перспектива размещения американских ракетно-ядерных средств средней и меньшей дальности в различных регионах мира, включая северные широты", — рассказал он в интервью "РИА Новости".

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

Несмотря на это, США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США. Уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.