На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста

На Украине успешно прошли испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Видео запуска опубликовано изданием Defense express.

В ходе испытаний ракете удалось совершить полет без отклонений от маршрута на установленных высотах. Так, "Нептун" впервые пролетел расстояние в 250 километров.

Как отмечает в комментарии изданию генеральный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев, это говорит об успешном окончании разработки Р-360 как летательного аппарата. Дальнейшие испытания "Нептуна" будут направлены на улучшение боевых характеристик ракеты.

В июле бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен "Нептунами".

В феврале The National Interest написал, что в случае успеха "Нептун" станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.

Государственные испытания РК-360МЦ "Нептун" должны завершиться до конца текущего года. Соответствующая крылатая ракета отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров выше уровня моря.