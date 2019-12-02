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На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста

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На Украине успешно прошли испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Видео запуска опубликовано изданием Defense express.

В ходе испытаний ракете удалось совершить полет без отклонений от маршрута на установленных высотах. Так, "Нептун" впервые пролетел расстояние в 250 километров.

Как отмечает в комментарии изданию генеральный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев, это говорит об успешном окончании разработки Р-360 как летательного аппарата. Дальнейшие испытания "Нептуна" будут направлены на улучшение боевых характеристик ракеты.

В июле бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен "Нептунами".

В феврале The National Interest написал, что в случае успеха "Нептун" станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.

Государственные испытания РК-360МЦ "Нептун" должны завершиться до конца текущего года. Соответствующая крылатая ракета отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров выше уровня моря.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Луч КБ
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5 комментариев
№1
02.12.2019 11:02
Как пропиарил эту ракету "тучка", уничтожить Крымский мост, если будет попытка уничтожения моста понятия украина в мире исчезнет. И тогда вам не надо будет копать ещё одно море.
+1
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№2
02.12.2019 11:14
Их надо принудительно полечить!
0
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№3
02.12.2019 12:06
Чем лучше Томагавка, опозорившегося в Сирии?
-1
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№4
02.12.2019 12:40
ID: 1949
Цитата, ID: 1949 сообщ. №3
Чем лучше Томагавка, опозорившегося в Сирии?
Где он там лажал-то? Когда Конашенков абсолютно бездоказательно заявил, что из 59 штук не долетели 36 ракет? Почему не показал хоть одну не долетевшую ракету  из 36-и? И да, есть заявления о том, что и "Калибры" попадали в Иране, не долетев до Сирии. И?
0
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№5
02.12.2019 13:24
И да, есть заявления о том, что и "Калибры" попадали в Иране, не долетев до Сирии. И?

НЕ слышал про Калибры, но то что Тамагавки долетели до Москвы, в ящиках, зто точно !!!
+2
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