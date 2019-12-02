"Росток", не пробивший асфальт

В конце 80-х годов прошлого века стало понятно, что в большом вооружённом конфликте советским мотострелковым частям будет недоставать огневой мощи, которой располагал основной транспорт пехоты — бронетранспортёр БТР-80. Наличие двух пулемётов — 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ — уже не позволяло решать все огневые задачи, которые могли возникнуть перед мотострелковым отделением. В первую очередь удручала невозможность борьбы с современными бронированными целями, единственным средством поражения которых остался РПГ-7 штатного гранатомётчика. Это прекрасно понимали в СКБ Горьковского автозавода, поэтому в середине 80-х годов там начались поисковые работы по формированию облика перспективного бронетранспортёра.

Осознанная необходимость

Идея и идеология построения новой машины принадлежала Александру Григорьевичу Масягину. В 1989 году был создан эскизный проект перспективного бронетранспортёра. Основной задачей стало создание боевой машины с огневыми возможностями и защищённостью на уровне современных БМП. Обязательным условием оговаривалось наличие скорострельной автоматической пушки и противотанкового ракетного комплекса. Проект представили в Главное автобронетанковое управление, где идея получила одобрение: были открыты опытно-конструкторские работы по созданию перспективной колёсной боевой бронированной машины. Тема получила наименование "Росток".

БТР-90 с №2Б12ЛТ1932 на выставке IDELF-2008. Рядом стоит БТР-80А — можно примерно представить разницу в размерах машин Источник изображения: warspot.ru

По компоновке новый бронетранспортёр не отличался от БТР-80: проектировалась четырёхосная бронированная плавающая машина с передним расположением боевого отделения, десантным отделением в середине корпуса и задним расположением моторного отсека.

Бронирование в лобовой проекции обеспечивало защиту от снарядов малокалиберной артиллерии, по бортам — от крупнокалиберных пулемётов, а в корме — от бронебойных пуль калибра 7,62 мм. Комплекс вооружения с боевым отделением решили взять от БМП-2. Это позволяло по огневой мощи вывести бронетранспортёр на уровень боевой машины пехоты, а также решало вопрос по комплектации серийных машин, поскольку боевое отделение БМП-2 уже несколько лет находилось в крупносерийном производстве. Кроме того, все планы по модернизации БМП-2 в плане замены боевого отделения можно было применить и к БТР-90. Однако применение такого боевого отделения влекло за собой значительное увеличение размеров корпуса, поскольку боевой расчёт бронетранспортёра оставался прежним — 10 человек (командир, механик-водитель, наводчик-оператор и семь мотострелков).

Увеличение корпуса, естественно, привело к увеличению массы, и сразу встал вопрос о наличии, или, вернее, отсутствии подходящего двигателя. По расчётам, требовался дизельный агрегат мощностью 450–500 л.с., а таких было всего два: барнаульский УТД-29, серийно производившийся для БМП-3, и челябинский 2В-06 для машин семейства БМД-3. Оба двигателя имели свои достоинства и недостатки, но "лишних" УТД-29 не предвиделось, поскольку в те годы планы по выпуску БМП-3 были поистине грандиозными.

Выбор пал на 2В-06-2М мощностью 510 л.с. Он представлял собой шестицилиндровый четырёхтактный многотопливный дизель жидкостного охлаждения с оппозитным расположением цилиндров, непосредственным впрыском топлива, газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением впускного воздуха. На машине применили достаточно необычную для колесной техники гидромеханическую трансмиссию с гидрообъёмным механизмом поворота дифференциального типа. Механизм передач и поворота работал таким образом, что был однопоточным при прямолинейном движении и двухпоточным при поворотах машины. Потоки мощности распределялись по бортам; такая конструкция применялась до этого в специальных колёсных шасси семейства СКШ135 разработки В.А. Грачёва и серийно больше нигде не использовалась.

Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. Машина готовится к отъезду: башня и пушка зачехлены, перед рабочим местом механика-водителя установлен колпак для движения на марше Источник изображения: warspot.ru

Благодаря применению бортовой схемы трансмиссии удалось улучшить управляемость и манёвренность бронетранспортёра. На мягких грунтах он мог разворачиваться "по-танковому", фактически на пятачке. На дорогах бронетранспортёр мог двигаться, не снижая скорости в поворотах, поскольку на какую величину увеличивалась частота вращения выходного вала забегающей стороны, на такую же уменьшалась частота вращения выходного вала отстающей. Гидромеханическая коробка передач была реверсивной, что позволяло бронетранспортёру двигаться с одинаковыми скоростями как вперёд, так и назад. Это тоже очень сильно повысило манёвренность машины. Отбор мощности к водомётам и насосу гидроуправления трансмиссией производился независимо от выбора передачи.

"Денег нет, но вы держитесь"

Машина получалась с большими перспективами — как в плане модернизации, так и с точки зрения применения шасси для монтажа различных систем вооружения и оборудования. Ничто не предвещало беды, но Советский Союз исчез с карты, а новая страна начала своё существование в условиях глубочайшего экономического кризиса, что, естественно, напрямую отразилось и на военно-промышленном комплексе. По этой причине первый опытный образец нового бронетранспортёра построили только в 1992 году, а летом 1994 года появился второй. В условиях свертывания финансирования необходимо было заинтересовать новой машиной руководство Министерства обороны.

Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. Вид на правый борт. Верхняя часть десантного люка открыта, как и бойница за ним Источник изображения: warspot.ru

12 сентября 1994 года в Нижнем Новгороде открылась первая и впоследствии оказавшаяся единственной международная выставка-ярмарка "Вооружение. Военная техника. Конверсия", которая должна была показать руководству Министерства обороны и потенциальным заказчикам перспективы и возможности российского оборонно-промышленного комплекса, и в первую очередь Нижегородского региона. На выставку приехал тогдашний министр обороны П.С. Грачёв, специально для которого буквально на два часа привезли 2-й опытный образец перспективного бронетранспортера. Там же озвучили и его имя — БТР-90, хотя об этом и не стоило говорить: до принятия на вооружение было очень далеко!

Новый бронетранспортёр, получивший обозначение ГАЗ-5923, произвёл впечатление: огромная по сравнению с БТР-80 машина с башней от БМП-2 притягивала многие взгляды. После осмотра министром обороны работники автозавода оперативно зачехлили "Росток", и он быстро покинул территорию выставки. Однако за короткое время, что машина пробыла на выставке, о новом бронетранспортёре удалось составить впечатление.

Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. Вид на левый борт. Перед бортовым люком бойница для пулемета, на крышке люка и за ним — для автоматов Источник изображения: warspot.ru

Что же представлял собой ГАЗ-5923? Как уже говорилось, по компоновке он не отличался от БТР-80: четырёхосная бронированная плавающая машина с передним расположением боевого отделения, десантным отделением в середине корпуса и задним расположением моторного отсека. На этом сходство заканчивалось: БТР-90 был значительно больше БТР-80: по длине на 475 мм, по ширине на 200 мм, а по высоте на целые 600 мм.

Полная масса машины увеличилась более чем на 7000 кг по сравнению с предшественником и достигла 20 920 кг. Сварной бронекорпус из плоских стальных листов немного напоминал БТР-80 — за исключением того, что на лобовом листе не стало характерных для "восьмидесятки" закрываемых бронекрышками окон-"ресничек". В боевом положении механик-водитель наблюдал за дорогой в перископические приборы, а в походном, как на танке, находился под защитой брезентового колпака со стеклом.

Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. Крыша моторного отсека конструктивно схожа с применяемой на БТР-80. Выхлопные трубы размещены в кожухах, створки системы охлаждения открыты Источник изображения: warspot.ru

Для механика-водителя и старшего стрелка были предусмотрены индивидуальные люки в передней крыше корпуса. Командир и наводчик-оператор попадали на свои рабочие места через люки башни. Для десанта предусматривались два распашных люка между второй и третьей осями по типу БТР-80, а также два люка на задней крыше корпуса. Для стрельбы из автоматов и пулеметов мотострелков в боевом положении в бортах корпуса имелись бойницы: три на левом борту и четыре — на правом.

Вооружение бронетранспортёра соответствовало вооружению боевого отделения 675-сб119, устанавливавшегося на серийную БМП-2. В его состав входила 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов. Могли использоваться следующие снаряды: осколочно-фугасно-зажигательные 3УОФ8, осколочно-трассирующие 3УОТ6 и бронебойно-трассирующие 3УБР. Подача была двухленточная: лента на 340 выстрелов с осколочно-трассирующими и осколочно-фугасно-зажигательными снарядами, и на 160 выстрелов — с бронебойно-трассирующими. Спаренный с пушкой пулемёт 7,62-мм пулемёт ПКТМ имел боекомплект 2000 патронов.

Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. Хорошо видны заслонки водометов. Два круглых люка в верхней части корпуса — крышки заправочных горловин топливных баков Источник изображения: warspot.ru

В башне устанавливался электромеханический двухплоскостной стабилизатор 2Э36-4. На крыше башни размещалась пусковая установка 9П135М1 противотанкового комплекса "Конкурс", которая могла вести стрельбу управляемыми ракетами 9М111, 9М111М, 9М111-2 и 9М113. Боекомплект состоял из четырёх ракет, перезарядка производилась вручную. Внутри корпуса были предусмотрены укладки для ПЗРК 9К34М с запасом в две ракеты, одного пулемета ПКМ с боекомплектом в 1000 патронов, восьми автоматов, гранатомета РПГ-7 с пятью выстрелами к нему, девяти гранат Ф-1 и сигнального пистолета.

Наводчик имел комбинированный прицел БПК-2-42, командир — дневной прицел 1ПЗ-3 и ночной ТКН-3Б. В качестве осветителей для ночных прицелов использовались инфракрасные прожекторы ОУ-3ГАМ и ОУ-5. На башне также располагалась система постановки дымовых завес 902В в составе шести 81-мм гранатомётов с гранатами 3Д6 или 3Д6М. Средства наблюдения состояли из 15 перископических наблюдательных приборов ТНПО-170А и двух ТНПТ-1. Для вождения в ночное время у механика-водителя был прибор ТВН-5. Средства связи состояли из УКВ-радиостанции Р-173 и танкового переговорного устройства Р-174 на пять абонентов.

Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. Хорошо видна башня с комплексом вооружения от БМП-2. Справа стоит главный конструктор бронетранспортёра А.Г. Масягин Источник изображения: warspot.ru

Силовая установка состояла из силового блока 950Б с двигателем 2В-06-2М, механизма передач и поворота с автоматом переключения передач АУ9 — как и двигатель, заимствованного с БМД-3, а также двух раздаточных коробок, восьми бортовых передач и восьми колёсных редукторов. Применение колесных редукторов позволило увеличить клиренс бронетранспортёра до 500–510 мм. Независимая подвеска конструктивно была подобна подвеске БТР-80. Каждое колесо подвешивалось на двух А-образных поперечных рычагах. В качестве упругих элементов использовались продольные торсионы. В подвесках первой и четвертой пар колёс устанавливались по два телескопических гидроамортизатора на колесо, в остальных подвесках — по одному на колесо.

Колеса дисковые, с разъёмным ободом и шинами ОИ-25 размерности 14R20, заимствованными у грузовика "Урал-4320". Они имели систему регулирования давления в шинах и позволяли продолжать движение при отсутствии избыточного давления в шинах. Рулевое управление с гидравлическим усилителем воздействовало на колеса первой и второй осей.

Боковая проекция БТР-90 Источник изображения: warspot.ru

Трансмиссия позволяла разгоняться до 100 км/час по шоссе и обеспечивала среднюю скорость движения по грунтовым дорогам до 50 км/час. Движение на плаву со скоростью 10 км/час осуществлялось с помощью двух гидрореактивных высоконапорных водомётов с механическим приводом, расположенных в кормовой части корпуса. Управление на воде осуществлялось или поворотом колёс, или отключением одного из водометов. Запас топлива размещался в трёх баках ёмкостью 660 литров — это обеспечивало запас хода до 800 км по шоссе и до 12 часов на плаву.

Бронетранспортёр был оборудован системой защиты от оружия массового поражения, средствами дезактивации и дегазации, системой автоматического противопожарного оборудования, водооткачивающими средствами и средствами обеспечения обитаемости.

Схема ходовой части первого образца БТР-90, сделанная автором статьи после показа бронетранспортёра на выставке в Нижнем Новгороде в 1994 году Источник изображения: warspot.ru

После показа на выставке для проекта ничего не изменилось. Министр обороны положительно отнёсся к перспективному бронетранспортёру, но денег у военных не было. Работникам СКБ было предложено развивать тему самостоятельно — в надежде, что в своё время деньги появятся, и опытно-конструкторские работы будут оплачены. Работы по теме "Росток" продолжились.

Продолжение следует.

Источники и литература:

Изделие К-1-7. Техническое описание Паспорт экспортного облика бронетранспортёра БТР-90

Александр Кощавцев