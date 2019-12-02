"Стихийное бедствие": США рекомендуют объединиться с Россией

В Турции признали Россию "стихийным бедствием" для Запада

В геополитическом плане Россия - это "ураган", и она все больше расширяет свою зону влияния, считает турецкий эксперт. Турцию он назвал "стальным сердечником" некоторых регионов, а Китай сравнил с изменением климата. Причем именно Пекин, по его мнению, представляет главную угрозу для США.

Турецкий эксперт Берджан Тутар написал в газете Sabah, что в геополитическом смысле Россия представляет собой "ураган" для стран Европы и США. При этом независимая политика Турции, по его мнению, напоминает цунами, а Китая - изменение климата. Тутар считает, что новые стратегические отношения трех стран превратили Москву в центр притяжения, как в 80-е годы прошлого века.

В газете обратили внимание, что Россия все больше расширяет зону влияния, в которую уже входят Восточное Средиземноморье и Северная Африка. Автор связал это с открытием культурных центров и с передачей Турции, Индии, Ирану и Китаю новейших военных технологий. Эти обстоятельства меняют "парадигму отношений" этих стран с ближайшими союзниками США - Саудовской Аравией, Израилем, Египтом, Францией и Германией.

Тутар считает, что Турция - это "стальной сердечник" в мусульманских регионах на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Кавказе и в Средней Азии.

К тому же, по его мнению, Анкару уже воспринимают как один из доминирующих полюсов новой глобальной системы.

Турция в последнее время действительно все активнее проявляет себя как государство, независимое в принятии политических решений. В очередной раз это проявилось, когда она потребовала от своего представителя в НАТО не подписывать план организации по защите Польши и стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии - при возможном нападении России, сообщало Reuters со ссылкой на несколько источников. Как пояснили собеседники агентства, Анкара приняла такое решение в связи с тем, что военно-политический блок до сих пор официально не признал террористическими курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), как на этом настаивает турецкая сторона.

Источники отметили, что турецкий посланник должен жестко придерживаться обозначенной позиции как во время встреч, так и в частных беседах и настаивать на официальном признании НАТО YPG террористической организацией.

Посланники НАТО нацелены на то, чтобы все 29 государств-членов альянса официально признали военный план защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае возможного нападения со стороны России. Но, если эту идею не одобрит Турция, военному блоку может быть сложнее быстро укрепить свою оборону в Прибалтике и Польше.

"Они [турки] берут в заложники восточноевропейцев, блокируя одобрение этого военного плана, пока не получат уступки", - приводило Reuters слова одного из своих источников. Второй собеседник агентства оценил поведение Турции как "разрушительное".

Впрочем, если отойти от темы Турции, "сущим кошмаром" для США Тутар назвал Китай, который вызывает настоящее "изменение климата" в глобальной геополитике.

Он посоветовал Вашингтону привлечь на свою сторону Россию и Турцию, чтобы иметь возможность оказать противодействие в экономической войне с государством. Вместе с тем автор усомнился в том, что такой сценарий возможен на практике. Эксперт уверен, что Россия, Турция и Китай представляют собой "стихийное бедствие", которое угрожает Западу во главе с США.

О Китае довольно часто говорят как о главной угрозе для США, а наравне с ним зачастую ставят и Россию. В частности, такое мнение в середине ноября высказал глава Пентагона Марк Эспер, слова которого приводятся на сайте ведомства.

"Национальная стратегия обороны США основывается на возвращении конкуренции великих держав", - указано в сообщении. Причем, как отметил министр, наращивание военного потенциала делает Китай более серьезной угрозой по сравнению с Россией.

В середине августа генералы Пентагона предупредили законодателей США, что Россия и Китай стремятся расширить свое влияние в Африке, сообщало The Intercept со ссылкой на письменные показания нынешнего главы африканского командования вооруженных сил США Стивена Таунсенда и его предшественника на этом посту - генерала корпуса морской пехоты Томаса Вальдхаузера.

Высокопоставленные военные обратили внимание, что Москва и Пекин долгие годы активно наращивают экономические связи с Африкой посредством сотрудничества в разных сферах.

Товарооборот России с африканскими странами, к примеру, с 2009 по 2017 год вырос с $5,7 млрд до $17,4 млрд. Кроме того, Россия активно продвигает свои проекты по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе и торговлю оружием, считают генералы. В то же время товарооборот Китая с Африкой, по информации военных, за 40 лет вырос с $765 млн до $170 млрд.

Кристина Сизова