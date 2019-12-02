Defense Express: на Украине испытали ракету "Нептун"

На Украине испытали крылатую ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Она совершила полет более чем на 250 километров. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "Луч" Олега Коростелева. Таким образом, разработка Р-360 как летательного аппарата завершена.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - заявил Коростелев.

Теперь предстоит испытать боевые характеристики ракеты. Согласно последним данным, ракета Р-360 весит 870 кг, а масса ее боевой части составляет 150 кг. Дальность пуска ракеты составляет 280 км, а скорость достигает 900 км/ч. Из комплекса "Нептун" можно одновременно запускать до 24 ракет с интервалом до 5 секунд.