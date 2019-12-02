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ЦАМТО

Главное управление вооружения ВС РФ отметило 90-летний юбилей

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 29 ноября. Главное управление вооружения ВС РФ, курирующее разработки нового оружия и исполнение Гособоронзаказа, 28 ноября отметило свой 90-летний юбилей в Центральном академическом театре Российской армии.

В рамках торжественного мероприятия состоялся концерт военных музыкальных ансамблей, а также презентована книга, посвященная истории этого военного органа. В мероприятии принял участие замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Посвятив всю свою жизнь военному делу, совершенствованию системы технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, ваш коллектив был и остается надежным защитником национальных интересов нашей Родины и гарантом укрепления ее обороноспособности", – сказал А.Криворучко, выступая на мероприятии.

Замминистра подчеркнул, что благодаря работе специалистов управления, Вооруженные силы РФ и другие силовые структуры сегодня обеспечены необходимыми средствами вооруженной борьбы для "гарантированно успешного выполнения своих задач на любых театрах военных действий".

Датой создания Главного управления вооружения ВС РФ принято считать 28 ноября 1929 года. Именно тогда была учреждена должность начальника вооружений Рабоче-крестьянской Красной армии, и началось формирование Службы вооружений РККА в составе Технического штаба начальника вооружений, отделов изобретений и стандартизации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
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