Войти
ЦАМТО

Сергей Каракаев: устойчивые темпы перевооружения позволили обеспечить переоснащение 18 ракетных полков

441
0
0
Сергей Каракаев
Сергей Каракаев.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 29 ноября. Ракетные войска стратегического назначения находятся на историческом этапе, когда из их боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "удалось создать основу производства новых ракетных комплексов полностью российской кооперацией промышленности. Предприятия промышленности выдерживают установленные Государственной программой вооружения темпы поставки в войска элементов ракетного комплекса "Ярс" в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования. Это порядка 20 пусковых установок и обеспечивающих их систем в год. Введены в боевой состав ракетные комплексы 5-го поколения "Тополь-М" и "Ярс" стационарного и мобильного базирования".

С.Каракаев подчеркнул, что "устойчивые темпы перевооружения позволили обеспечить переоснащение 18 ракетных полков. На ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования перевооружены Йошкар-Олинское, Тейковское, Нижнетагильское и Новосибирское соединения. В этом году мы закончим работы по постановке на боевое дежурство последнего по счету ракетного полка в Иркутском ракетном соединении. В активной фазе перевооружения на данный ракетный комплекс находятся Козельское (стационарного базирования) и Барнаульское (мобильного базирования) соединения".

"Но самое главное вижу в том, что на дальнейшую обозримую перспективу определена четкая схема поддержания и развития группировки РВСН. Создан научно-технический задел, позволяющий и в будущем иметь на вооружении ракетные комплексы, способные служить адекватным ответом на прогнозируемые вызовы и угрозы", – отметил С.Каракаев в интервью "Красной звезде".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Похожие новости
13.07.2018
Батальоны охраны ПГРК "Тополь-М" и "Ярс" пополнятся беспилотниками
13.09.2017
С "Плесецка" запустили баллистическую ракету "Ярс"
27.09.2012
Перевооружение вооруженных сил. Промежуточные результаты
11.09.2012
В Козельской ракетной дивизии РВСН ведется переоборудование шахтных пусковых установок под новый ракетный комплекс "Ярс"
07.11.2011
РВСН запустили 20-летний "Тополь"
16.05.2011
Новая российская тяжелая МБР будет производиться на Урале
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы