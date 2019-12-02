Сергей Каракаев: устойчивые темпы перевооружения позволили обеспечить переоснащение 18 ракетных полков

ЦАМТО, 29 ноября. Ракетные войска стратегического назначения находятся на историческом этапе, когда из их боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "удалось создать основу производства новых ракетных комплексов полностью российской кооперацией промышленности. Предприятия промышленности выдерживают установленные Государственной программой вооружения темпы поставки в войска элементов ракетного комплекса "Ярс" в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования. Это порядка 20 пусковых установок и обеспечивающих их систем в год. Введены в боевой состав ракетные комплексы 5-го поколения "Тополь-М" и "Ярс" стационарного и мобильного базирования".

С.Каракаев подчеркнул, что "устойчивые темпы перевооружения позволили обеспечить переоснащение 18 ракетных полков. На ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования перевооружены Йошкар-Олинское, Тейковское, Нижнетагильское и Новосибирское соединения. В этом году мы закончим работы по постановке на боевое дежурство последнего по счету ракетного полка в Иркутском ракетном соединении. В активной фазе перевооружения на данный ракетный комплекс находятся Козельское (стационарного базирования) и Барнаульское (мобильного базирования) соединения".

"Но самое главное вижу в том, что на дальнейшую обозримую перспективу определена четкая схема поддержания и развития группировки РВСН. Создан научно-технический задел, позволяющий и в будущем иметь на вооружении ракетные комплексы, способные служить адекватным ответом на прогнозируемые вызовы и угрозы", – отметил С.Каракаев в интервью "Красной звезде".