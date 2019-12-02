На верфи KSEW спущен на воду четвертый катер класса "Азмат" для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 29 ноября. На верфи Karachi Shipyard and Engineering Works (KSEW) в Карачи 27 ноября состоялась церемония спуска на воду четвертого скоростного ракетного катера класса "Азмат", предназначенного для ВМС Пакистана.

Об этом говорится в пресс-релизе управления по связям со СМИ ВМС Пакистана.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2010 года ВМС Пакистана по результатам тендера заключили с Китайской международной корпорацией по судостроению и морской технике CSOIC (China Shipbuilding & Offshore Intemational Corporation) соглашение на поставку двух скоростных ракетных катеров. Согласно условиям контракта, головной корабль серии был построен китайской компанией Xingang Shipyard в Тяньцзине (Китай) на базе измененного проекта ракетного катера класса "Хоужиань" ("Тип-037/2") ВМС НОАК, а строительство следующих катеров, начиная со второго, осуществлялась на предприятии KSEW в рамках соглашения о передаче технологий.

Головной корабль серии, (1013) "Азмат", вошел в состав пакистанского флота в июне 2012 года. К строительству второго катера (первого на мощностях в Пакистане) верфь KSEW приступила в ноябре 2011 года. Он получил наименование (1014) "Дэшат" (Deshat) и был принят на вооружение ВМС Пакистана в июне 2014 года. Контракт на постройку третьего корабля был подписан в июне 2013 года, а в июне 2014 года командование ВМС Пакистана подтвердило заказ четвертого корабля серии. Третий корабль, (1027) "Химмат", был принят на вооружение 28 июля 2017 года.

Резка стали для четвертого корабля началась 29 декабря 2016 года, церемония закладки киля прошла 30 марта 2017 года. В пресс-релизе ВМС он характеризуется как "первый скоростной ракетный катер национального проекта" и указывается, что проект разработан компанией Maritime Technologies Complex (MTC) в Карачи.

Ранее сообщалось, что третий и четвертый корабли строятся по несколько модифицированному проекту, детали которого не раскрывались. Как сообщает Jane's Defence Weekly, в своем ежегоднике за 2017-2018 гг. Министерство оборонной промышленности Пакистана охарактеризовало четвертый катер как "первый военный корабль, спроектированный и построенный в Пакистане без привлечения иностранных технических специалистов". Это объясняет формулировку в пресс-релизе ВМС Пакистана. Предыдущие катера серии были построены на территории или при содействии Китая.

Длина базовой версии катера класса "Азмат" составляет 63 м, ширина – 8,8 м, водоизмещение – 566 т, экипаж – 15 человек. Катер выполнен с использованием технологий обеспечения малозаметности, оснащен четырьмя дизельными двигателями и развивает максимальную скорость 30 узлов, дальность плавания – 1000 морских миль на скорости 18 узлов. Как сообщалось ранее, вооружение катера составляют две счетверенные ПУ с восемью противокорабельными ракетами ПКР C-802A/CSS-N-8 "Саккад" (Saccade), двухствольная 25-мм артустановка, шестиствольная 30-мм АУ "Тип-630". В пресс-релизе ВМС Пакистана подчеркивается, что новый (четвертый) катер будет оснащен противокорабельными ракетами и разведывательным оборудованием национального производства.