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Министр обороны Малайзии подтвердил информацию о поступившем из России предложении об обмене имеющихся в ВВС королевства истребителей на более новые модификации.

По словам главы военного ведомства Малайзии Мохаммада Сабу, высказанным перед парламентом, для ВВС страны крайне важно быть обеспеченными авиацией для ведения наблюдения с воздуха, а также маневренными истребителями.

При этом Сабу отметил, что до 2030 года в Малайзии не будут рассматривать такой вопрос, как приобретение абсолютно новых боевых самолётов ("с нуля") - ВВС сосредоточатся на модернизации эксплуатируемых версий. К модернизации министр обороны отнёс и возможность обмена самолётов.

На данный момент ВВС Малайзии эксплуатируют 18 истребителей Су-30МКМ, которые поставлялись, начиная с 2007 года. На этих истребителях реализованы множественные системы французского производства, включая индикаторы (ИЛС), инфракрасные датчики обзора и др.

Также Малайзия имеет в парке своих военно-воздушных сил 10 истребителей МиГ-29. Ранее в Куала-Лумпуре заявляли о том, что срок службы этих истребителей уже истёк и теперь необходима замена.

Парламентарии поинтересовались у министра, собирается ли оборонное ведомство менять все 28 самолётов российского производства на новые модификации, так же изготовленные в РФ? Министр обороны отметил, что обо всех речь может не идти, но рассматриваются варианты с обменом нескольких Су-30МКМ на Су-35 и МиГ-29 на МиГ-35, если доплата будет производиться пальмовым маслом малайзийского производства.

Дополнительно Сабу отметил, что страна нуждается в морском патрульном самолёте, а также в авиатренажёрах для подготовки лётчиков.

О том, готова ли Россия пойти на обмен с Малайзией с доплатой пальмовым маслом, пока не сообщается.