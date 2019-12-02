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Интерфакс-АВН

Высокотехнологичное медицинское оборудование представит "Алмаз-Антей" на выставке "Здравоохранение-2019"

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Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" продемонстрирует на 29-й международной выставке "Здравоохранение-2019", которая пройдет со 2 по 6 декабря в Москве новые разработки, технологии и возможности в сфере медицины, сообщает пресс-служба концерна.

"Наше участие в выставке "Здравоохранение" направлено на позиционирование концерна как надежного индустриального партнера в реализации проектов по разработке, производству и продвижению высокотехнологичного медицинского оборудования и изделий медицинского назначения", - заявил заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике Александр Ведров, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По его словам, формат мероприятия позволит потенциальным партнёрам и заказчикам, участвующим в работе форума, не только ознакомиться с возможностями концерна в области разработки и производства продукции гражданского назначения, но также получить информацию о готовности и подходах компании к продвижению и сбыту этой продукции.

В сообщении отмечается, что на выставке холдинг продолжит широкомасштабную кампанию по привлечению партнеров к сотрудничеству в области разработки и производства медицинской продукции, а также представит продуктовый портфель высокотехнологичного медицинского оборудования, изделий медицинского назначения и IT решения, готовые для реализации в рамках выполнения задач национального проекта "Здравоохранение".

"Посетителям экспозиции концерна будут представлены натурные образцы рентгенодиагностического и ультразвукового оборудования, системы мониторинга пациента и хирургической навигации, региональной системы телемедицинских консультаций, автоматических внешних дефибрилляторов и других изделий", - информирует пресс-служба.

Кроме того, специалисты холдинга ознакомят гостей и участников форума с информацией о роботизированных экзоскелетах, инфузионных растворах и в целом об имеющейся научно-технической и производственной базе для разработки и производства современного медицинского оборудования по направлениям первичной и скорой медицинской помощи, диагностики, терапии и хирургии, реабилитации.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Медицина
Робот
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