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Деловая газета "Взгляд"

Индия провела испытания противотанковых и крылатой ракет

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ПТРК Spike.
ПТРК Spike.
Источник изображения: defenseworld.net

Индия провела успешные запуски противотанковых ракет и крылатой ракеты, сообщили СМИ.

Как передает телеканал NDTV со ссылкой на военные источники, сухопутные войска в минувшую среду на полигоне в штате Мадхья- Прадеш в присутствии главкома сухопутных войск Индии генерала Бипина Равата повели пуски двух противотанковых ракет дальнего радиуса действия Spike, передает ТАСС.

Rак сообщает в пятницу газета Financial Express, в четверг ВМС Индии провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" совместного российско-индийского производства. Пуск был проведен с эсминца в Аравийском море и успешно поразила заданную цель.

В июле содиректор компании BrahMos Aerospace с российской стороны Александр Максичев на Международном военно-морском салоне в Санкт- Петербурге сообщил, что дальность стрельбы модернизированной универсальной крылатой ракеты "Брамос" составит более 500 км.

Напомним, 30 сентября индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с наземной пусковой установки.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
DRDO
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