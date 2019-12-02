Командующий РВСН заявил о невозможности перехвата МБР "Ярс" средствами ПРО

Межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" нельзя перехватить существующими средствами ПРО, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам Каракаева, в этих ракетах воплощены все последние достижения науки и техники.

"Конструктивные особенности позволяют проводить пуски даже с таких площадок, на которых "Тополь" мог нести дежурство только после их специального инженерного дооборудования", – передает "Красная звезда" слова командующего РВСН.

Он отметил также, что в комплексах повышена скрытность из-за новых средств маскировки, а также улучшены характеристики связи.

Напомним, 14 ноября генеральный конструктор Московского института втеплотехники, академик РАН Юрий Соломонов рассказал, что в России создали унифицированный ракетный комплекс "Ярс" для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.

Дмитрий Зубарев