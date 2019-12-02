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Деловая газета "Взгляд"

Командующий РВСН сказал, когда ядерное оружие утратит актуальность

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В будущем ядерное оружие может утратить свою сдерживающую роль и перестать быть важнейшим в обеспечении безопасности России, заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли", – сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" (официальный печатный орган Минобороны России).

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что новейшее оружие, которое обеспечило безопасность России на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике.

В октябре газета ВЗГЛЯД рассказывала о проверке на прочность, которую потребовал ядерный щит России.



Ольга Никитина

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