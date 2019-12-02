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НАСА захотело купить два места на российских "Союзах" вопреки запрету

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) приобретет два места на российских кораблях "Союз" для полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на сайте госзакупок США.

Американская сторона хочет закупить по одному месту на "Союзе МС-17" и "Союзе МС-18". Это позволит обеспечивать постоянное присутствие хотя бы одного американского астронавта на МКС до сентября 2021 года. Если закупка не будет произведена, то астронавты не смогут присутствовать на МКС, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз". До этого сообщалось, что НАСА размышляет над возможностью покупки дополнительных мест на российском "Союзе".

Действующий контракт с "Роскосмосом" предусматривает последний полет астронавта НАСА Кристофера Кэссиди на "Союзе" в марте 2020 года. Конгресс США запретил агентству продлевать соглашение. Кроме того, вице-президент США Майкл Пенс пообещал, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на МКС на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский "Союз МС".

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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