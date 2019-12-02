Разрушение ценностей: как Трамп расколол Пентагон

Уволенный министр ВМС США раскритиковал Трампа за "шокирующие" действия
Уволенный министр ВМС США Ричард Спенсер обвинил Дональда Трампа в излишнем влиянии на военно-морские силы страны. Он раскритиковал президента за вмешательство в расследование преступлений Эдварда Галлахера, который в итоге избежал наказания за военные преступления, в которых его обвиняли. Как действия Трампа отразились на оборонном ведомстве - в материале "Газеты.Ru".
Бывший глава ВМС США Ричард Спенсер раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за вмешательство в расследование преступлений главного старшины морского спецназа.
Он отметил, что США учат своих солдат быть дисциплинированными и смертоносными, а защита гражданских и справедливое отношение к пленным отличает военных ВМС.
Рассуждая об основных ценностях для военных, Спенсер осудил вмешательство Трампа в историю морского котика Эдварда Галлахера, которого обвиняли в совершении нескольких военных преступлений во время службы.
Стоит отметить, что спецназовца подозревали в убийстве пленного боевика запрещенной в РФ и ряде других стран группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) в Ираке, а также уличили в фотографировании рядом с телом убитого.
"Трамп включился в дело почти с самого начала. Перед началом судебного процесса в марте мне поступили два звонка от президента с просьбой отменить заключение Галлахера. Я уверен, что интерес Трампа был связан с попаданием дела в центр внимания СМИ", - отметил Спенсер.
Трамп же потребовал от ВМС восстановить военного в звании, а также позволить ему сохранить все награды и премии, утверждает Спенсер. Подобное влияние президента США чиновник считает "шокирующим" и "беспрецедентным".
К слову, сам министр был отправлен в отставку за тайные переговоры с представителями Белого дома. Спенсер пытался договориться с администрацией Трампа, чтобы Галлахер мог уйти в отставку с сохранением пенсии и наград.
В статье военный признал свою ошибку, но подчеркнул, что Трамп "очень мало понимает" в том, как действуют военные и какие правила приняты в рядах вооруженных сил США.
"Я понял, что свои намерения президент раскрывал в Twitter. Но я все еще не считаю это официальными приказами", - резюмировал министр.
В ВМС всерьез рассматривали возможность увольнения спецназовца, так как незаконность его действий подтвердили многие свидетели, а также имелись неопровержимые улики. Именно из-за этого Спенсор решил организовать сделку с Белым домом, чтобы Галлахер был уволен с сохранением привилегий.
Однако все карты спутал Трамп, который начал целую кампанию в социальных сетях по поддержке арестованного морского котика. Эспер воспринял действия президента как приказ и начал следовать указаниям - прокладывая дорогу к освобождению военного.
Как заявил в разговоре с "Газетой.Ru" завсектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев, Трамп - бизнесмен, который зачастую "играет на грани фола".
"Он ставит под сомнение те ценности, которые существовали в США на протяжении многих десятилетий. Также он поступил с делом военного, поставив под сомнение вопросы этики относительно допустимости своего влияния", - считает эксперт.
"Вопреки рассказу, представленному в средствах массовой информации, это увольнение не касается Эдди Галлахера", - утверждал Эспер.
Спенсер потерял доверие минобороны США, подчеркивал глава Пентагона, поэтому было принято решение отправить его в отставку.
При Трампе не существует отлаженного принципа принятия решений, уверен Ознобищев, и в настоящее время он только один.
Американские СМИ также отмечают такую линию в действиях главы Белого дома и связывают уход министра ВМС с разочарованием Трампа. Аналитики The Atlantic считают, что Спенсер перестал быть лояльным президенту, поэтому и лишился должности.
Кроме того, президент США своими действия в отношении Галлахера, который, согласно сообщениям СМИ, убивал и пытал террористов, дал понять, что для него военная дисциплина пустой звук - Трампу важно лишь повиновение ему и ничего более.
"Возможно, сам Трамп скажет, что дисциплина - это и есть повиновение президенту. Все-таки он Верховный главнокомандующий, так что для него эти понятие неразличимы", - резюмировал Ознобищев.
Алексей Поплавский