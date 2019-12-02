The Times (Великобритания): Макрон заявил, что Россия не является врагом НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров стран-членов НАТО пересмотреть стратегию альянса. Макрон сказал, что НАТО должен сосредоточиться на угрозе терроризма, а не на России. Он также заявил, что не согласен с тем, что Россия и Китай могут быть обозначены как враги НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласен с тем, что Россия и Китай могут быть обозначены как враги НАТО. Об этом сообщает The Times. "НАТО - это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими. Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО - обозначить их как врагов? Не согласен! Наш общий враг сегодня - терроризм, который покусился на каждую из наших стран", - сказал Макрон.

Ранее Макрон отличился комплиментарными заявлениями в адрес России, назвав ее абсолютно "европейской страной". "Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", - сказал он. Напомним, что Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

Хотя Макрон сказал, что диалог с президентом Путиным должен быть "ясным, сильным и требовательным", его призывы ввести Россию в зону безопасности континента тревожат Великобританию, Германию и союзников, которые заморозили отношения с Россией после аннексии Крыма в 2014 году и ее поддержки восстания на востоке Украины.

Г-н Столтенберг настаивал на том, что, несмотря на разногласия внутри альянса по поводу финансирования и недавнего наступления Турции в Сирии, основы НАТО остаются прочными. "В неопределенные времена нам нужны сильные многонациональные институты, такие как НАТО", - сказал он.

Хейко Маас, министр обороны Германии, вчера предупредил, что идеи господина Макрона по НАТО рискуют расколоть континент. "Ментальные игры о разъединении американской и европейской безопасности вызывают у меня беспокойство, и не только в отношении нашей собственной безопасности. Я боюсь, что они могут разделить Европу", - сказал он.