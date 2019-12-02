Войти
ИноСМИ

The Times (Великобритания): Макрон заявил, что Россия не является врагом НАТО

396
0
0
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров стран-членов НАТО пересмотреть стратегию альянса. Макрон сказал, что НАТО должен сосредоточиться на угрозе терроризма, а не на России. Он также заявил, что не согласен с тем, что Россия и Китай могут быть обозначены как враги НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласен с тем, что Россия и Китай могут быть обозначены как враги НАТО. Об этом сообщает The Times. "НАТО - это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими. Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО - обозначить их как врагов? Не согласен! Наш общий враг сегодня - терроризм, который покусился на каждую из наших стран", - сказал Макрон.

Ранее Макрон отличился комплиментарными заявлениями в адрес России, назвав ее абсолютно "европейской страной". "Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", - сказал он. Напомним, что Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

Хотя Макрон сказал, что диалог с президентом Путиным должен быть "ясным, сильным и требовательным", его призывы ввести Россию в зону безопасности континента тревожат Великобританию, Германию и союзников, которые заморозили отношения с Россией после аннексии Крыма в 2014 году и ее поддержки восстания на востоке Украины.

Г-н Столтенберг настаивал на том, что, несмотря на разногласия внутри альянса по поводу финансирования и недавнего наступления Турции в Сирии, основы НАТО остаются прочными. "В неопределенные времена нам нужны сильные многонациональные институты, такие как НАТО", - сказал он.

Хейко Маас, министр обороны Германии, вчера предупредил, что идеи господина Макрона по НАТО рискуют расколоть континент. "Ментальные игры о разъединении американской и европейской безопасности вызывают у меня беспокойство, и не только в отношении нашей собственной безопасности. Я боюсь, что они могут разделить Европу", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Китай
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
26.10.2016
Холодная война 2.0: как Россия и Запад вновь обострили историческое противостояние (The Guardian, Великобритания)
11.07.2016
Брюно Тертре: На любой серьезный кризис с Россией сильно влияет ядерный фактор (Le Monde, Франция)
20.06.2016
Стратегический партнер России
25.02.2016
Вызов принят
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы