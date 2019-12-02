Тихоокеанский флот стал лучшим ВМФ России

Тихоокеанский флот получил 19 призов Главнокомандующего ВММ России - половину от всех присужденных - по различным видам боевой подготовки по итогам 2019 года. Третий год подряд он занимает первое место среди флотов РФ.

В частности, отмечены боевые упражнения, выполненные атомными и дизельными подводными лодками, действия корабельной ударной группы Приморской флотилии, флагмана флота - ракетного крейсера "Варяг", кораблей соединения охраны водного района, ракетные стрельбы береговой ракетной бригады флота и самолетов морской авиации. Лучшей в ВМФ также признана штурманская служба ТОФ.

- В 2019 году командованием ТОФ подано девять заявок на включение в Книгу рекордов Вооруженных Сил сложных упражнений боевой подготовки, которые флот выполнил впервые, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Юлия Гарднер