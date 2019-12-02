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ТАСС

"Уралкриомаш" отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола

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ОАО «Уралкриомаш»
Эмблема ОАО «Уралкриомаш».
Источник изображения: www.cryont.ru

На предприятии пояснили, что эта система защищает газоход стартового стола от тепловых нагрузок, а хвостовую часть ракеты-носителя от ударных, волновых и акустических воздействий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. АО "Уралкриомаш" (УВЗ, Ростех) отправил новое оборудование для второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс "Ангара-А5" - систему подачи воды для стартового стола ракеты-носителя. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба УВЗ.

"Подобные системы есть на большинстве стартовых комплексов, но мы разрабатывали ее впервые. Система защищает газоход стартового стола от тепловых нагрузок, а хвостовую часть ракеты-носителя от ударных, волновых и акустических воздействий. Во время запуска комплекс выдает около 5 тонн воды в секунду и охлаждает исходящий газовый поток до приемлемых температур", - цитирует пресс-служба главного конструктора АО "Уралкриомаш" Александра Мазо.

Ранее сообщалось, что "Уралкриомаш" разработал и изготовил системы заправки тяжелой "Ангары" нафтилом и жидким кислородом. Первые резервуары для хранения топлива были отправлены на космодром в августе 2018 года. В настоящее время "Уралкриомаш" готовится к работе на третьей очереди космодрома, предназначенной для запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Идет согласование исходных данных по проекту.

По федеральной целевой программе подготовки инфраструктуры космодрома Восточный "Уралкриомаш" работает с 2012 года. Для возведения первой очереди космодрома на предприятии создан уникальный наземный заправочный комплекс для ракеты-носителя "Союз". Он работает сразу с несколькими типами горючего: керосином и нафтилом. Все этапы производственной цепочки - от разработки конструкторской документации до пуско-наладочных работ на космодроме выполнили специалисты уральского предприятия.

АО "Уралкриомаш" - многопрофильное предприятие, один из лидеров производителей криогенного оборудования, действующих на рынке России и мира. Госкорпорация "Ростех" - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Ростех
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Проекты
Восточный Космодром
Медицина
Союз РН
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