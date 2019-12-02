Сербия приобрела китайские разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты CH-92A

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Сербия получается приобрела китайские разведывательно-ударные БПЛА CH-92A

Как сообщил в интервью сербскому порталу Tango Six и.о. заместителя министра обороны по материальным ресурсам Ненад Милорадович, Сербия закупила разведывательно-ударные БПЛА CH-92A от китайской государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Насколько я понял в статье также отмечается, что сербы именно этот беспилотник выбрали, чтобы Китай им помог доработать и сделать ударную версию сербского разведывательного БПЛА "Пегас", который похож по размерам. На выставке в 2019 г. сербы как-раз демонстрировали перспективный вариант "Пегаса" с китайской управляемой ракетой "воздух-земля" FT-8D.

CH-92A на авиасалоне в Чжухае в 2018 г. Фотографии Михаила Жердева (muxel).