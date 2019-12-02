"Флот идет ко дну": в Польше заявили об отчаянном положении ВМС

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Польский флот находится в катастрофическом состоянии и эффективных идей для его восстановления нет. К такому выводу приходит эксперт Марок Коцубал, мнение которого приводит издание "Речь Посполита".

26 ноября состоялось празднование 101-й годовщины создания ВМС. Официальным лицам по этому случаю было что озвучить: в 2019 году состоялся ввод в строй головного патрульного корабля Slazak (проект 261M "Гаврон"), были спущены на воду его "одноклассник" Kujawiak и буксир Semko.

Да уж, действительно, есть с чего радоваться. Slazak создавался 18 лет, а ВМФ находится в фатальном состоянии […] И ничего не указывает на то, чтобы что-то могло измениться

- пишет автор, отмечая, что из текущих планов военного ведомства даже не просматриваются очертания будущего флота.

С его слов, он насчитывает всего 40 боевых кораблей, их средний возраст составляет 35 лет, а 90% из них уже перешли за изначально заложенный срок службы. Министр обороны обещает приобретение новых субмарин и надводных кораблей, но неизвестно, когда это произойдет.

При этом ситуация сложилась отчаянная. Например, в строю находятся две исправные, но устаревшие подводные лодки [тип 207], которые вскоре будут выведены из эксплуатации. ПЛ Orzeł [проект 877 "Палтус"] требует ремонта, в строю он окажется не скоро.

На этом фоне военные обвиняют в халатности прежнее правительство, заявляя, что из-за прежних упущений они вынуждены заново восстанавливать боеспособность ВМС.

Это плохое предзнаменование

- отмечает автор, делая вывод, что польский флот "идет ко дну".