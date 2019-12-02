Северная Корея провела проверку "сверхбольшой" реактивной системы залпового огня

Гонконг. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына успешно протестировала пусковую установку реактивной системы залпового огня, сообщает ЦТАК в пятницу.

"Залповый испытательный огонь с целью окончательной проверки эффективности боевого применения сверхкрупного реактивного орудия подтвердил его военно-техническое превосходство и надежность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что верховный лидер выразил "полное удовлетворение" результатами испытания.

Ранее в четверг японское военное командование заявило, что в КНДР испытали две баллистические ракеты.

В Сеуле, со своей стороны, сообщили, что ракеты пролетели 380 км на высоте в 97 км. По информации южнокорейских военных, запуск был произведен из "сверхбольшой" многозарядной пусковой установки.