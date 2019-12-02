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Северная Корея испытала ракетную установку сверхбольшого калибра

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

КНДР испытала многоцелевую ракетную установку сверхбольшого калибра. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что испытания прошли успешно и доказали "превосходство и надежность" ракетной установки. За их проведением лично наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он выразил "большое удовлетворение" результатами пусков.

Ранее Южная Корея и Япония сообщили, что КНДР запустила снаряд неопределенного типа. По предварительным данным, ракета упала за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

11 августа сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании "нового оружия". Испытания прошли успешно, и Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденным и поблагодарил ученых за работу.

6 августа на территории Северной Кореи зафиксировали пуск двух неопознанных снарядов. 2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил пуском с наблюдательного пункта.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
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