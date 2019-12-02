В Узбекистане впервые показали китайские переносные зенитные ракетные комплексы QW-18

Оригинал взят у коллеги dambiev в В Узбекистане впервые показали китайские переносные зенитно-ракетные комплексы QW-18

На ежегодных военных сборах руководителей госорганов Республики Узбекистан, прошедших на полигоне "Чирчик" были продемонстрированы новые образцы военной техники и оружия, стоящего на вооружении узбекской армии.

В числе прочего, впервые попал в кадр переносной зенитно-ракетный комплекс QW-18 китайского производства. ПЗРК QW-18 является развитием комплекса QW-11G с улучшенной ГСН. QW-18 впервые продемонстрирована авиашоу в Zhuai вместе с модификациями QW-11 и QW-11G в 2002 году. Улучшенная двухдиапазонная инфракрасная ГСН позволяет не только отслеживать цель за счет теплового следа выхлопных газов, но и также разности температур цели и окружающей среды. Эти изменения значительно улучшили возможности комплекса по поражению крылатых ракет. Внешне ПЗРК QW-18 мало отличается от комплексов QW-11G/QW-11.

Ранее о поставках китайских ПЗРК данного типа в Узбекистан не сообщалось.

[Дополнение bmpd. Также были показаны образцы модернизированных танков Т-64 и Т-62] :