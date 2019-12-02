НАТО создает уникальную систему разведки и наблюдения

Первый модифицированный беспилотник NАТО RQ-4D передан альянсу и прибыл на базу в Италии

Первый из пяти самолетов программы "Наземное наблюдение альянса" (Alliance Ground Surveillance – AGS) приземлился на авиабазе НАТО в Сигонелле (Италия). Это событие произошло в 16.46 по местному времени в четверг (21 ноября 2019 года). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что оно ознаменовало важный шаг в реализации программы AGS. "Я приветствую прибытие первого самолета-беспилотника программы "Наземное наблюдение альянса" в Сигонелле. Это демонстрирует, что союзники по НАТО стремятся модернизировать Североатлантический союз и вкладывать средства в обеспечение ключевых передовых возможностей в интересах нашей общей безопасности", – заявил Столтенберг. Известно, что беспилотник вылетел в среду (20 ноября 2019 года) с авиабазы Палмдейл в Калифорнии, США, в 10.00 по местному времени и приземлился 22 часа спустя в новом месте дислокации, на главной операционной базе AGS, согласно плану. Новый дрон был принят генеральным директором Агентства наземного наблюдения альянса НАТО (NAGSMA) бригадным генералом Фолькером Саманном. На мероприятии также присутствовали командующий силами AGS бригадный генерал Филипп Стюарт и другие высокопоставленные чиновники.

В НАТО высоко оценили акт получения от американского производителя первого дрона-разведчика AGS, посчитав, что он ознаменовал собой реализацию ключевого многонационального проекта, осуществляемого на основе использования современной высокотехнологичной техники военного назначения. Напоминаем, что программа AGS разрабатывается при долевом участии 15 стран членов Североатлантического блока: Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и США. Создаваемая система сухопутной и воздушной разведки "Наземное наблюдение альянса" будет коллективно эксплуатироваться всеми союзниками по НАТО и станет жизненно важным источником информации для планирования и проведения Североатлантическим блоком своих операций и миссий. В Брюсселе подчеркивают, что все союзники по НАТО будут иметь равный доступ к данным, полученным AGS.

В целом этот проект с его наземными и воздушными элементами представляет собой уникальную систему, специально разработанную в соответствии с требованиями, установленными Североатлантическим советом и Главнокомандующим Объединенными силами в Европе (The Supreme Allied Commander Europe, SACEUR). Дистанционно пилотируемый самолет AGS NATO RQ-4D базируется на платформе RQ-4 Global Hawk Block 40. Он был уникальным образом адаптирован к требованиям НАТО, чтобы расширить возможности разведки, наблюдения и повысить эффективность работы спецслужб и структур альянса в целом.

Для программы НАТО AGS включает пять беспилотных летательных аппаратов с дистанционным управлением, получивших код NАТО RQ-4D. Все образцы в настоящее время выполняют разные этапы испытательных полетов. С прибытием каждого из дронов на основную оперативную базу в Сигонелле начинается практически очередной этап проверки всей системы.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО