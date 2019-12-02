Войти
Независимое военное обозрение

НАТО создает уникальную систему разведки и наблюдения

498
0
0
Платформа для беспилотного самолета-разведчика NATO RQ-4D. Фото сайта www.af.mil
Платформа для беспилотного самолета-разведчика NATO RQ-4D. Фото сайта www.af.mil.

Первый модифицированный беспилотник NАТО RQ-4D передан альянсу и прибыл на базу в Италии

Первый из пяти самолетов программы "Наземное наблюдение альянса" (Alliance Ground Surveillance – AGS) приземлился на авиабазе НАТО в Сигонелле (Италия). Это событие произошло в 16.46 по местному времени в четверг (21 ноября 2019 года). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что оно ознаменовало важный шаг в реализации программы AGS. "Я приветствую прибытие первого самолета-беспилотника программы "Наземное наблюдение альянса" в Сигонелле. Это демонстрирует, что союзники по НАТО стремятся модернизировать Североатлантический союз и вкладывать средства в обеспечение ключевых передовых возможностей в интересах нашей общей безопасности", – заявил Столтенберг. Известно, что беспилотник вылетел в среду (20 ноября 2019 года) с авиабазы Палмдейл в Калифорнии, США, в 10.00 по местному времени и приземлился 22 часа спустя в новом месте дислокации, на главной операционной базе AGS, согласно плану. Новый дрон был принят генеральным директором Агентства наземного наблюдения альянса НАТО (NAGSMA) бригадным генералом Фолькером Саманном. На мероприятии также присутствовали командующий силами AGS бригадный генерал Филипп Стюарт и другие высокопоставленные чиновники.

В НАТО высоко оценили акт получения от американского производителя первого дрона-разведчика AGS, посчитав, что он ознаменовал собой реализацию ключевого многонационального проекта, осуществляемого на основе использования современной высокотехнологичной техники военного назначения. Напоминаем, что программа AGS разрабатывается при долевом участии 15 стран членов Североатлантического блока: Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и США. Создаваемая система сухопутной и воздушной разведки "Наземное наблюдение альянса" будет коллективно эксплуатироваться всеми союзниками по НАТО и станет жизненно важным источником информации для планирования и проведения Североатлантическим блоком своих операций и миссий. В Брюсселе подчеркивают, что все союзники по НАТО будут иметь равный доступ к данным, полученным AGS.

В целом этот проект с его наземными и воздушными элементами представляет собой уникальную систему, специально разработанную в соответствии с требованиями, установленными Североатлантическим советом и Главнокомандующим Объединенными силами в Европе (The Supreme Allied Commander Europe, SACEUR). Дистанционно пилотируемый самолет AGS NATO RQ-4D базируется на платформе RQ-4 Global Hawk Block 40. Он был уникальным образом адаптирован к требованиям НАТО, чтобы расширить возможности разведки, наблюдения и повысить эффективность работы спецслужб и структур альянса в целом.

Для программы НАТО AGS включает пять беспилотных летательных аппаратов с дистанционным управлением, получивших код NАТО RQ-4D. Все образцы в настоящее время выполняют разные этапы испытательных полетов. С прибытием каждого из дронов на основную оперативную базу в Сигонелле начинается практически очередной этап проверки всей системы.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Дания
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Норвегия
Польша
Румыния
Словакия
Словения
США
Чехия
Эстония
ЮАР
Продукция
Global Hawk
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
25.11.2019
Global Hawk для НАТО
25.12.2015
НАТО испытала стратегический беспилотник
23.05.2012
НАТО приступает к практической реализации создания воздушной системы разведки наземных целей AGS
22.05.2012
На саммите НАТО в Чикаго подписаны контракты на поставку компонентов воздушной системы разведки наземных целей AGS
14.02.2012
Министры обороны стран НАТО одобрили закупку системы разведки наземных целей AGS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы